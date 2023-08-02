مبادرة "رعاية النشء" بتنسيقية الأحزاب تبحث سبل تعزيز التعاون مع "الأوقاف"

بحثت مبادرة "رعاية النشء" بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع وزارة الأوقاف، تفعيل وتطوير الخطاب الديني، وذلك بهدف تجنيب النشء الفكر المتطرف الذي يواجه المجتمع ومعالجة المشاكل التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع.

والتقى وفد التنسيقية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث اطلع الوفد على أبرز المجهودات التي تقوم بها الوزارة لرعاية النشء في جميع المحافظات.

وأبدى د. محمد مختار جمعة ترحيبه بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار تكثيف الجهود لرعاية وحماية النشء، كما أشاد باهتمام التنسيقية بمبادرات مشروع البناء المتعدد.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى ضم الكتب التي تصدرها الوزارة إلى مكتبة التنسيقية، وتنظيم ورش عمل داخل مقرات التنسيقية مع الأطفال، والعمل على توعية الفئات المستهدفة وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلًا من النائبة رحاب عبدالغني منسق المبادرة، والنائب محمد طارق عضوى مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية مؤمن السيد، دينا المقدم، يوستينا رامي، هاجر سعدالدين، محمد طه.

جدير بالذكر أن «رعاية النشء» هي إحدى مبادرات مشروع البناء المتعدد، الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن استراتيجيتها لعام ٢٠٢٣، وذلك إلى جانب مبادرات التماسك الأسري، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة، وهيئة تنمية الصعيد.