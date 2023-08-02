ضبط 2 طن مخلل فاسد في حملة تموينية بالغربية

نجحت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، في ضبط 2 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز زفتى، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بزفتى من ضبط 2 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع بزفتى، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.