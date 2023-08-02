محافظ دمياط تناقش ملامح خطة مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن الموقف التنفيذي وملامح خطة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الثانية بمركز دمياط، بعد أن تم استعراض شامل لجميع احتياجات قرى المركز بإجمالى ٦ قرى لتنفيذ مشروعات خدمية بكافة القطاعات، وناقشت "المحافظ" موقف توافر الأراضى اللازمة لإنشاء منشآت خدمية ومحطات مياه و صرف صحى وكذلك مجمعات حكومية وزراعية.

واطلعت محافظ دمياط، على ما تم تنفيذه من إجراءات معاينة للأراضي المقترحة لإنشاء المشروعات، كما بحثت مدى مطابقة تلك الأراضى للمواصفات الفنية الخاصة بطبيعة كل مشروع، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود وذلك لوضع خطة نهائية للتنفيذ مؤكدة إعطاء الأولوية لمشروعات المرافق، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق محاور المشروع القومى العملاق الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري وتحقيق طفرة بكافة الخدمات بالقرى.

كما استعرضت جميع احتياجات قرى المركز بإجمالى 6 قرى لتنفيذ مشروعات خدمية بكافة القطاعات، وناقشت المحافظ موقف توافر الأراضى اللازمة لإنشاء منشآت خدمية ومحطات مياه وصرف صحى وكذلك مجمعات حكومية وزراعية.