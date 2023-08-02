أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 2-8-2023

بعد تراجع قد يصل إلي 50% في عدد كبير من مدخلات الإنتاج في صناعة الأعلاف فقد شهدت أسعار الأعلاف ارتفاعًا مرة أخري، حيث أن أسعار الأعلاف تنعكس علي أسعار الدواجن في الأسواق.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء2 أغسطس 2023 .

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم

سجلت أسعار الذرة الصفراء برازيلي اليوم الأربعاء 2 أغسطس 15500 جنيها للطن .

سجلت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الأربعاء 2 أغسطس 15500 جنيها للطن .

سجلت أسعار الذرة الصفراء أوكراني اليوم الأربعاء 2 أغسطس 14500 جنيها للطن .

سجلت أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الأربعاء 2 أغسطس 14500 جنيها للطن .

سجلت أسعار الذرة الصفراء أمريكي اليوم الأربعاء 2 أغسطس 14500 جنيها للطن .

سجلت أسعار الذرة الصفراء بلغاري اليوم الأربعاء 2 أغسطس 14500 جنيها للطن .

سجلت أسعار الذرة الصفراء روماني اليوم الأربعاء 2 أغسطس 14500 جنيها للطن .

أسعار فول الصويا المستوردة اليوم

بلغت أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم الأربعاء 2 أغسطس 30500 جنيها للطن

بلغت أسعار صويا 44 % اليوم الأربعاء 2 أغسطس 29500 جنيها للطن .

بلغت أسعار صويا 46% (مستورده) اليوم الأربعاء 2 أغسطس 30000 جنيها للطن .

بلغت أسعارردة ( نخالة ) اليوم الأربعاء 2 أغسطس 9000 جنيها للطن .

بلغت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأربعاء 2 أغسطس 42500 جنيها للطن .

بلغت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الأربعاء 2 أغسطس 43500 جنيها للطن .

بلغت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأربعاء 2 أغسطس 27000 جنيها للطن .

بلغت أسعار كسب عباد 36% اليوم الأربعاء 2 أغسطس 16500 جنيها للطن .

بلغت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأربعاء 2 أغسطس 24000 جنيها للطن .

بلغت أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأربعاء 2 أغسطس 49000 جنيها للطن .

بلغت أسعار قشر فول الصويا اليوم الأربعاء 2 أغسطس 7500 جنيها للطن .