الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 2-8-2023

أعلاف
أعلاف

بعد تراجع قد يصل إلي 50% في عدد كبير من مدخلات الإنتاج في صناعة الأعلاف فقد شهدت أسعار الأعلاف ارتفاعًا مرة أخري، حيث أن أسعار الأعلاف تنعكس علي أسعار الدواجن في الأسواق.

 أسعار أعلاف الدواجن اليوم 

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء2 أغسطس 2023 .

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم 

سجلت أسعار الذرة الصفراء برازيلي اليوم الأربعاء 2 أغسطس 15500 جنيها للطن .

سجلت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الأربعاء 2 أغسطس 15500 جنيها للطن .

سجلت أسعار الذرة الصفراء أوكراني اليوم الأربعاء 2 أغسطس 14500 جنيها للطن .

سجلت أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الأربعاء 2 أغسطس 14500 جنيها للطن .

سجلت أسعار الذرة الصفراء أمريكي اليوم الأربعاء 2 أغسطس 14500 جنيها للطن .

سجلت أسعار الذرة الصفراء بلغاري اليوم الأربعاء 2 أغسطس 14500 جنيها للطن .

سجلت أسعار الذرة الصفراء روماني اليوم الأربعاء 2 أغسطس 14500 جنيها للطن .

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 فى الأسواق المصرية

«شعبة الدواجن»: استقرار الأسعار واتجاه للانخفاض بسبب موجة الحر

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع

تراجع أسعار الدواجن اليوم 31 يوليو 2023 في بورصة السلع

أسعار فول الصويا  المستوردة اليوم 

بلغت أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم الأربعاء 2 أغسطس 30500 جنيها للطن 

بلغت أسعار صويا 44 % اليوم الأربعاء 2 أغسطس 29500 جنيها للطن .

بلغت أسعار صويا 46% (مستورده) اليوم الأربعاء 2 أغسطس 30000 جنيها للطن .

بلغت أسعارردة ( نخالة ) اليوم الأربعاء 2 أغسطس 9000 جنيها للطن .

بلغت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأربعاء 2 أغسطس 42500 جنيها للطن .

بلغت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الأربعاء 2 أغسطس 43500 جنيها للطن .

بلغت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأربعاء 2 أغسطس 27000 جنيها للطن .

بلغت أسعار كسب عباد 36% اليوم الأربعاء 2 أغسطس 16500 جنيها للطن .

بلغت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأربعاء 2 أغسطس 24000 جنيها للطن .

بلغت أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأربعاء 2 أغسطس 49000 جنيها للطن .

بلغت أسعار قشر فول الصويا اليوم الأربعاء 2 أغسطس 7500 جنيها للطن .

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