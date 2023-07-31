تراجع أسعار الدواجن اليوم 31 يوليو 2023 في بورصة السلع

سجلت أسعار الدواجن تراجع في الأسعار اليوم الأثنين خلال مستهل التعاملات الصباجية اليوم الأثنين، حيث تعد الدواجن من السلع التي لا تعتمد علي التخزين وأنما تعتمد علي العرض والطلب.

وتقدم الدستور إلي متابعهيا أسعار الدواجن اليوم الأثنين 31 يوليو والتي جاءت كالتالي

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 30 يوليو

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة الدواجن لتسجل 59 جنيها وتباع إلى المستهلك بـ 66 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم 30 يوليو

أرتفعت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة الدواجن لتسجل 95 جنيها وتباع إلى المستهلك بـ 103 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم 30 يوليو

أستقرات أسعار الفراخ البلدي اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة الدواجن لتسجل 95 جنيها وتباع إلى المستهلك بـ 105جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ امهات اليوم 30 يوليو

أستقرات أسعار الفراخ أمهات اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة الدواجن لتسجل 50 جنيها وتباع إلي المستهلك بـ 57 جنيه للكيلو.

قائمة أسعار البط والحمام والنعام

بلغت أسعار لحم السمان اليوم الأثنين 31 يوليو 65 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار لحم فخد نعام اليوم الأثنين 31 يوليو 255 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأثنين 31 يوليو 100 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأثنين 31 يوليو 120 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأثنين 31 يوليو80 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأثنين 31 يوليو 64 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار لحم نعام (مشفي)اليوم الأثنين 31 يوليو 355 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأثنين 31 يوليو 60 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأثنين 31 يوليو 60 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعارلحم بط(فرنساوي) اليوم الأثنين 31 يوليو 55 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الأثنين 31 يوليو 100 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعارلحم بط (بلدي) اليوم الأثنين 31 يوليو 100 جنيها للكيلو من المزرعة .

بلغت أسعارلحم نعام القائم اليوم الأثنين 31 يوليو 120 جنيها للكيلو من المزرعة .