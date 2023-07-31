«شعبة الدواجن»: استقرار الأسعار واتجاه للانخفاض بسبب موجة الحر

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤثر سلبًا على قطاع الدواجن فى مصر بعدة طرق، فقد تعانى الدواجن من إجهاد حرارى بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى تقليل النشاط والحركة وزيادة التنفس والتعرق.

وأضاف، لـ«الدستور»، أنه إذا استمرت الحرارة العالية لفترة طويلة قد تؤدى إلى إجهاد حرارى يؤثر على صحة الدواجن ويتسبب فى تدهور الوزن وتقليل الإنتاجية.

وأوضح «السيد» أن الموجة الحارة التى ضربت البلاد مؤخرًا كان لها دور كبير فى نفوق عدد من الدواجن، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رقم محدد، وأن ارتفاع درجات الحرارة أثر على المنتج أكثر من المستهلك.

ولفت إلى أن قطاع الدواجن يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء للتبريد والحفاظ على درجة حرارة الجسم المناسبة، وعندما ترتفع درجات الحرارة يزيد الطلب على الماء، وإذا لم يتوافر الماء بكميات كافية فقد يؤدى ذلك إلى جفاف وتأثير سلبى على الصحة والإنتاجية.

وأشار رئيس شعبة الدواجن فى الغرف التجارية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤثر أيضًا على إنتاجية الدواجن، حيث يمكن أن تتسبب الحرارة العالية فى خفض قدرة الدجاج على إنتاج البيض، كما تؤثر على جودة البيض المنتج، ونمو الدواجن وتطورها، وتؤثر على وزن الدواجن وجودتها كمصدر للحم.

وأضاف أن المنتج يبيع الدواجن قبل وصولها إلى الحجم الذى يغطى تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن نظام المزارع التقليدية المفتوحة يتسبب فى نفوق الكثير من الدواجن، لافتًا إلى أن مصر لا توجد بها أزمة دواجن، وأن الإنتاج يغطى الطلب، وهناك تراجع ملحوظ على الطلب ما تسبب فى تراجع أسعار الدواجن.

وأوضح أن سعر كيلو الفراخ انخفض إلى ٥٥ جنيهًا للكيلو من المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ٦٢ جنيهًا للكيلو، بينما تراجعت أسعار بيض المائدة نتيجة لتراجع الطلب، حيث سجل سعر الكرتونة ١٠٠ جنيه.

وأكد «السيد» أن أسعار الكتاكيت شهدت تراجعًا كبيرًا قد يصل إلى ٥٠٪، نتيجة تخوف المنتجين من العوامل الجوية والعزوف عن بدء دورات جديدة خلال الفترة الحالية، حيث وصلت أسعار الكتاكيت منذ أسابيع قليلة إلى ١٢ جنيهًا للكتكوت، ثم سجلت ٧ جنيهات للكتكوت.

وقال إنه يمكن استخدام أنظمة التبريد مثل المراوح والرذاذ والتهوية الميكانيكية للحفاظ على درجات حرارة مناسبة داخل المزرعة أو الأقفاص، وأنه يجب توجيه الهواء بشكل صحيح لتوفير تيار هوائى منعش وتقليل تراكم الحرارة، كما ينبغى توفير مظلات أو هياكل للحماية من أشعة الشمس المباشرة، مع استخدام مواد عازلة للحفاظ على برودة المساكن أو المزارع.

وأكد أنه يجب توفير كميات كافية من الماء النظيف والبارد للدواجن للشرب والتبريد واستخدام أنظمة تبريد المياه للحفاظ على درجة حرارتها منخفضة.