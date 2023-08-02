الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة مرتضى منصور فى سب محمود الخطيب

مرتضى منصور
مرتضى منصور

تواصل المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة مرتضى منصور في القضية المحالة من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال فى القضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والمستشار القانونى للنادي محمد عثمان.

وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه، وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، متضررين من المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم، وذلك من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22 الأولى ببرنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك، والمداخلة الثانية ببرنامج يدعى البلدوزر على قناة الشمس.

المحكمة الاقتصادية نيابة الشؤون الاقتصادية غسل الأموال رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب القانونى للنادي محمد عثمان سب وقذف

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