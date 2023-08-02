الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحث الاستخدام الفعال للطاقة ضمن أعمال مشرع تعزيز استدامة خدمات المياه بسوهاج

مياه سوهاج
مياه سوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اجتماعا حضره روبرت مونتالى خبير شؤون الطاقة من جمهورية زامبيا، وسامية الدرديري خبير شؤون الطاقة في مصر، والمهندس تامر رفقى، والمهندس أحمد إسماعيل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى الطاقة بالشركة، لبحث سبل التعاون لزيادة فاعلية استخدام الطاقة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

 

وأضاف أن هذه الزيارة تهدف إلى عرض نتائج تقرير مراجعة استهلاك الطاقة بهدف تضمين توصيات التقرير ونتائج تحليل البيانات في عمليات التشغيل والصيانة الخاصة بالشركة هذا بالإضافة إلى تنفيذ بعض التدريبات ومناقشة الجوانب التى يمكن تحسينها فى إجراءات التشغيل القياسية وبحث إمكانية تنفيذ بعض المقترحات منخفضة التكاليف من أجل ترشيد الطاقة.


وأشار المهندس أحمد صلاح مدير إدارة الكهرباء والطاقة بقطاع الدعم الفن، إلى أنه تمت أعمال الماجعة لمحطة مياه غرب سوهاج السطحية ومحطة مياه المراغة جهينة السطحية ومحطة مياه جزيرة محروس ومحطة معالجة صرف صحى سوهاج وأن نتيجة أعمال المراجعة أفادت بأن فريق الطاقة يقوم وبشكل فعال بتنفيذ كافة المهام بكفاءة وفعالية وأنه يوجد خطط استراتيجية تساهم فى دعم مجال ترشيد الطاقة وأن الشركة تقوم بأعمال الصيانة الدورية والاستباقية وتركيب معدات تحسين معامل القدرة وتنفيذ كافة التعليمات لتحسين كفاءة المحركات هذا بالإضافة إلى أن نتائج المراجعات أوصت بضرورة الحصول على شهادة الايزو 50001 وتطوير طرق توثيق التشغيل القياسى.

2022 2023 إجراءات التشغيل إدارة الكهرباء استخدام الطاقة استراتيجية اعمال الصيانة

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