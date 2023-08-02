10 أغسطس موعد حفل بهاء سلطان فى مهرجان العلمين الجديدة

أعلن موقع "تذكرتي" عن تفاصيل حفل الفنان بهاء سلطان، والمقرر إقامته في 10 أغسطس المقبل على مسرح أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

وعرض الموقع عن أسعار تذاكر الحفل كالتالي:- 65 ألف جنيه لفئة اللونج وتكون لـ10 أفراد، والهاي تابل 20 ألف جنيه لعدد 4 أفراد، و600 جنيه للتذكرة العادية، و350 و550 و300 جنيه للأسعار داخل المجاميع.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجاري، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.