الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة نجار مصاب بطلق نارى بنجع حمادى

جثة
جثة

يكثف رجال مباحث نجع حمادي، بقيادة المقدم محمد إمبابي، رئيس المباحث، من جهودهم لحل لغز العثور على جثة نجار موبيليا مصاب بطلق ناري بدائرة القسم. 

ويقوم رجال المباحث بتكثيف التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة

ولقى نجار موبيليا، أمس الثلاثاء، مصرعه بعد إصابته بطلق ناري في نجع حمادي، شمالي قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع نجار موبيليا بعد إصابته بطلق ناري في قرية زليتم بنجع حمادي.
وأسفر ذلك عن مصرع سعيد سيف عزالعرب، 35 عامًا، نجار موبيليا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

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