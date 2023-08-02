نانسى عجرم عن مشاركتها فى مهرجان العلمين الجديدة: بفرح بحفلاتى فى مصر لأنهم أهلى

قالت الفنانة نانسي عجرم، إنها تمتلك عشق كبير مع الجمهور المصري، معقبة: "أشعر دائماً كلما جئت إلى مصر بأنني قادمة إلى بلدي، جاية عند ناسي وأهلي، وأفرح كثيرًا عندما يكون عندي حفلات بمصر لأني أعرف التفاعل الحقيقي مع المصريين، بحس حالي منهم".

وأضافت الفنانة نانسي عجرم، خلال لقاءها ببرنامج التاسعة، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى المصرية، على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة: "هغني كل الأغاني اللي بتحبها الناس، وأكيد هغني أنا مصري وأبويا مصري، وهغني كل الأغاني التي يحبها المصريون على وجه التحديد".

وأشارت إلى أنها ستغني أغاني آخر إصدار لها، كما أنها ستغني الأغنية الأخيرة بعد آخر إصدار لها، والتي تعتبر أول تعاون مع عزيز الشافعي، معلقة: "هي أغنية سينجل ستصدر قريباً بعنوان "تيجي ننبسط" وهي أغنية حلوة حبيتها وحسيتها، وأتمنى أن تصل إلى الناس بنفس الإحساس الذي وصلتني به، حيث يوجد بها طاقة إيجابية وبها كل شيء حلو".