فؤاد علام لـ"الشاهد": حققت مع زينب الغزالى مرة واحدة و80% من مدة التحقيق كانت تردد "نكت إباحية"

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إن الإخوانية زينب الغزالي لم تؤلف كتاب "أيام من حياتي" والذي تناول كذبا تعرضها للتعذيب داخل السجون، منوها أن هذا الكتاب يوسف ندى هو من كتبه ولم يستمع لزينب بالاساس.

ولفت “علام”، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن أحد قيادات الإخوان ذكر أن زينب الغزالي لم تكن هي مؤلفة الكتاب، وأي كلام جاء في الكتاب هو محض خيال يوسف ندى.

وأضاف، أن 80% من الوقت المخصص للتحقيق مع زينب الغزالي كانت تردد فيها “نكت إباحية”، متابعا: "يعني حوالي ساعة وربع من الفترة التي قضيناها في التحقيق كانت تقول نكت إباحية".

وأشار إلى أنه التقى بها مرة أخرى ولكن بعد خروجها من السجن، موضحًا أنه كان حريص على الاستماع للعديد من وجهات النظر سواء لصالح الجماعة أو ضدها.

وتابع: "الاستماع لزينب وغيرها من القيادات الإخوانية كان مهم ليا، وبعضهم كان يقول شهادات حقيقية وآخرين يقولوا قصص مؤلفة من خيالهم".

وأوضح أن زينب الغزالي لم يمكن لها علاقة بمحاولة الانقلاب في السبعينات، وتم استدعائها حتى نعرف لو لها علاقة بمحاولة الانقلاب في الكلية الفنية العسكرية أم لا، ولكن م يكن لها أي علاقة بها.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.