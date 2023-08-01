أحمد موسى يفضح مشهد الجثث أسفل المنصة قبل فض اعتصام رابعة الإرهابي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية عذبت المواطنين والمعارضين تحت منصة رابعة، لافتًا إلى أن

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، من ميدان الشهيد هشام بركات، أن بؤرة رابعة كانت تضمّ تجمعات مسلّحة للجماعة الإرهابية من أجل احتلال الدولة وترويع المصريين وفرض نفسها على الشعب بالقوة.

وعرض تقرير تلفزيوني لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، عبّر خلاله العديد من المواطنين عن آرائهم عن تلك الفترة التي خططت فيها جماعة الإخوان الإرهابية إلى احتلال ميدان رابعة بالسلاح.

وقال المواطنون إنّ جماعة الإخوان الإرهابية نقلت كل عناصرها من المحافظات لاحتلال ميدان رابعة وخططت مع الغرب لإقامة حكومة موازية، بينما كانت قنوات الجماعة المحظورة تروج للأكاذيب والتحريض ضد الوطن.

وأشار المواطنون خلال التقرير، إلى أن الدولة المصرية رفضت احتلال أي جزء من أراضي الوطن، وحررت مصر من استبداد الإخوان الإرهابية، التي عذبت المواطنين والمعارضين، وقتلت الأبرياء ووضعت جثثهم تحت منصة رابعة.

وأكدوا أن الإرهابي البلتاجي هدد المصريين بالقتل من أجل عودة الجاسوس مرسي للحكم، كما حرض على قتل رجال الجيش والشرطة، وأعلن شرطا لوقف العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة إذا عاد الجاسوس مرسي للحكم.