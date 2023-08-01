"عُرس موسيقى"| نجوم مهرجان العلمين: مصر أرض الفن.. و"المتحدة" نقلت فعالياته للملايين

أشاد عدد من نجوم حفلات مهرجان العلمين الجديدة بما حملته فعاليات المهرجان من تميز وتفرد، مؤكدين أنه أصبح بالفعل أكبر حدث فنى وترفيهى فى الشرق الأوسط ويبشر بدورات مقبلة مليئة بالقوة والتميز، خاصة بعد أن أصبحت معظم فعالياته كاملة العدد.

وأعرب نجوم الفن والموسيقى عن سعادتهم البالغة بكونهم جزءًا من هذا المشهد الرائع، الذى يقدم الفن الجاد للجمهور ويثبت ريادة مصر الفنية والثقافية، مشيرين إلى نجاح المهرجان فى جذب السياح من مختلف دول العالم، فى ظل تنوع فعالياته وقدرته على جمع عدد كبير من النجوم فى جميع المجالات.

عمر خيرت: له تأثيرات إيجابية على الجمهور ويساهم فى تنشيط السياحة

أعرب الموسيقار العالمى عمر خيرت عن فخره بمهرجان العلمين، الذى يعد الحدث الترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط، مؤكدًا اعتزازه بهذا المهرجان الذى جمع هذا العدد الكبير من نجوم الفن والرياضة لأول مرة، فى فعاليات مميزة ومتنوعة.

وقال الموسيقار الكبير إن المهرجان له العديد من التأثيرات الإيجابية على وعى الجمهور، خاصة عبر تقديم الفنون الجادة والحفلات العالمية لهم بصورة وتقنيات رائعة.

كما أكد سعادته البالغة بفرصة لقاء جمهور المهرجان وإحياء أمسية موسيقية ضخمة، يوم الخميس الموافق ١٠ أغسطس الجارى، موضحًا أنه يجهز لبرنامج مميز لتقديمه لمحبيه، رفقة الأوركسترا الموسيقية، يضم نخبة من مؤلفاته التى قدمها طوال مشواره، منها ليلة القبض على فاطمة، وضمير أبلة حكمت، وخلى بالك من عقلك، وصابر يا عم صابر، والبخيل وأنا، وقضية عم أحمد، ومسألة مبدأ، واللقاء الثانى، وعارفة، و١٠٠ سنة سينما، والخواجة عبدالقادر وغيرها.

وأضاف: «المهرجان يسهم بشكل كبير ورئيسى فى تنشيط السياحة ومشاركة الموسيقيين وكبار النجوم تسهم فى جذب السياح، وستكون نتائجه ملموسة بشكل كبير، وأعتقد أن هذا أصبح واضحًا حاليًا، خاصة أن معظم الفعاليات الترفيهية والحفلات مليئة بالجمهور وكاملة العدد». وأشار إلى أن إطلاق المهرجان فى هذا التوقيت من العام فكرة مميزة للغاية، خاصة أنه سلط أنظار العالم والدول المصدرة للسياحة على مصر، وعلى التنظيم العالمى المبهر، متمنيًا أن يستمر هذا العُرس الموسيقى الفنى الغنائى الثقافى الرياضى فى تطوره عامًا بعد عام، لكونه حدثًا متفردًا بمعنى الكلمة، يؤثر ويؤكد ريادة مصر ثقافيًا وسياحيًا واقتصاديًا.

مدحت صالح: يضم العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية

أشاد النجم مدحت صالح بفعاليات مهرجان العلمين وحجمها وتنوع محتواها، معربًا عن سعادته البالغة بكونه جزءًا من هذا المشهد الرائع. وقال: «وافقت دون تردد على المشاركة فى المهرجان، خاصة أنه يلعب دورًا هامًا فى غرس مبادئ الفنون الجادة ويسهم فى زيادة النمو الاقتصادى، من خلال الترويج للأماكن السياحية التى تتمتع بها المدينة، ما يسهم فى توفير العملة الصعبة، خاصة أن فعالياته قادرة على استقطاب السياح من مختلف البلدان، باعتباره حدثًا فريدًا من نوعه، يضم العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والفنية على مسارح مختلفة، ويشهد إقامة حفلات لكبار النجوم من مختلف الدول العربية».

وأوضح أنه يعمل حاليًا على استكمال التحضيرات والبروفات الخاصة بحفله المقرر إقامته، غدًا، رفقة الفرقة الموسيقية، وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، وتحت قيادة المايسترو أحمد عامر. وأضاف: «اتفقت مع المايسترو على تقديم برنامج فنى يضم مجموعة كبيرة من الأعمال القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، إضافة إلى عدد من الأعمال الغنائية التراثية التى تتناسب مع ذائقة جمهور المهرجان الذى يأتى من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بالأجواء الصيفية». كما أشاد النجم الكبير بخطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى أعلنت خلالها عن التبرع بعوائد المهرجان لصالح مبادرة «حياة كريمة»، فى ظل الأهمية الكبيرة لتلك المبادرة، التى تعمل على تحسين أوضاع المواطن المصرى.

المايسترو محمد الموجى: صورة مبهرة ومميزة تؤكد الرغبة فى تحقيق نجاح عالمى

أكد المايسترو محمد الموجى أهمية مهرجان العلمين وقدرته على تقديم دعم كبير للاقتصاد والسياحة، إلى جانب نشر الفنون الجادة، واستقطاب الجمهور من جميع أنحاء العالم، فى ظل مشاركة نخبة من النجوم والفرق الموسيقية من الوطن العربى بأكمله، بالإضافة إلى أنشطته الرياضية والترفيهية والثقافية. وأعرب عن سعادته البالغة بمشاركته فى المهرجان عبر قيادة حفل النجمة ريهام عبدالحكيم، الذى يقام بالتنسيق مع دار الأوبرا المصرية. وقال: حرصت بالاتفاق مع ريهام عبدالحكيم على تقديم برنامج فنى يتناسب مع الحدث العريق، ويضم توليفة من الأعمال الموسيقية الخاصة التى قدمتها على مدار مشوارها الفنى، منها «هتحس بقيمتى»، و«أحلى هدية»، و«عسل أسود»، وغيرها، إضافة إلى مجموعة كبيرة من أغنيات الزمن الجميل، منها «سهر الليالى» للسيدة فيروز، و«آه لو تعرف» لنجاة الصغيرة، و«أكدب عليك» لوردة، و«ألف ليلة وليلة» لكوكب الشرق أم كلثوم.

وأشاد «الموجى» بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى نقل الحفلات للجمهور على شاشات التليفزيون، مع محاولتها طوال الوقت أن تقدم كل جديد ومميز من خلال بروتوكولات التعاون مع وزراة الثقافة، ما يسمح لها بتقديم حفلات مميزة لشريحة كبيرة من الجماهير التى لا تستطيع الذهاب للحفلات أو لم تلحق بالحجز. وأضاف: نقل الحفلات على الهواء مباشرة خطوة كنا نحلم بها منذ سنوات طويلة، وحققتها المتحدة، كما أن شبكة تليفزيون «الحياة» قدمت نقلًا عظيمًا وصورة مبهرة فى الفترة الأخيرة لمجموعة كبيرة من الحفلات بالأوبرا وغيرها، برعاية «المتحدة»، وساهمت فى وصول تلك الحفلات للملايين حول العالم، بما يليق بمصر، رائدة الفنون وأحد أهم المنابر الثقافية والفنية فى العالم كله. وتابع: «فخور بمشاركتى لكبار النجوم، أمثال محمد منير، ومدحت صالح، وعمر خيرت، وحميد الشاعرى، فى مهرجان العلمين، وتجمع هؤلاء النجوم يؤكد أن إدارة المهرجان تبذل جهودًا مضنية لإنجاحه على الساحة العالمية، لذا تغمرنى سعادة كبيرة به، لأن الثقافة والفنون هما الوسيلة الأفضل للارتقاء بالشعوب».

خالد داغر: أهم حدث فنى ويبشر بدورات مقبلة مليئة بالتميز والقوة

توقع الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن يكون لمهرجان العلمين الجديدة شأن كبير فى المستقبل، خاصة بعد نسخته الأولى، التى تبشر بدورات قادمة مليئة بالتميز والقوة والضخامة، التى تجعله أحد أهم الأحداث الترفيهية بشكل عام. وأوضح «داغر» أن «دار الأوبرا حرصت على المشاركة فى مهرجان العلمين الجديدة من خلال تقديم عدة حفلات، فى ظل التعاون المثمر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى نتج عنها نقل الكثير من الأحداث والحفلات للجمهور، لإطلاعه فى كل مكان على ما تقدمه من فن جاد».