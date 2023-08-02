زاد البحث عن تفاصيل سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 2 أغسطس 2023 عبر المنصات الإلكترونية وذلك من قبل الراغبين في البناء وتشطيب الشقق والوحدات السكنية والمحلات التجارية حيث يقدم الدستور الأسعار من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية بدون إضافة تكلفة النقل والعتالة ومكاسب التجار.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 2 أغسطس 2023

يعرض التقرير تفاصيل سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 2 أغسطس 2023 والتي تشهد استقرارا ملحوظا بفعل استقرار أسعار الصرف في البنوك المصرية وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 35500 جنيه.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 33700 جنيه.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 35000 جنيه.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 34500 جنيه.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 34500 جنيه.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 33500 جنيه.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 33500 جنيه.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 33500 جنيه.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 32500 جنيه.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 32000 جنيه.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو 32300 جنيه.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 33400 جنيه.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 33500 جنيه.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 34000 جنيه.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس للصلب 34500 جنيه.

سعر الاسمنت المسلح في الأسواق المصرية

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1750 جنيه.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1700 جنيه.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1680 جنيه.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1710 جنيه.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1750 جنيه.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1830 جنيه.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1960 جنيه.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة طرة 1710 جنيه.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط 1700 جنيه.

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