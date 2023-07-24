أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 24 يوليو 2023

مع بداية الساعات الأولى الصباحية اليوم، حرص المقاولين والعاملين في مواد البناء معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 24 يوليو 2023، حيث انخفضت أسعار الحديد انخفاضا كبيرا بالأسواق والشركات وفي المصانع المحلية.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 24 يوليو 2023

وتراجع سعر طن حديد عز اليوم ال‘ثنين ليسجل 37576 جنيه، أي انخفض اليوم سعره بنحو مبلغ 616 جنيها، بينما انخفض سعر الأسمنت اليوم، فبلغ سعر الأسمنت الرمادي نحو قيمة 1951 جنيهًا.

وتقدم "الدستور" أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 24 يوليو 2023.

أسعار الحديد اليوم ال‘ثنين 24 يوليو 2023

سجل سعر طن حديد عز اليوم الإثنين نحو 38800 جنيه.

انخفض سعر طن حديد سرحان نحو 36500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد بشاي اليوم الاثنين 24 يوليو نحو 38200 جنيه.

سجل سعر طن حديد العتال اليوم الاثنين 24 يوليو نحو 37500 جنيه.

انخفض سعر طن حديد المعادي اليوم الاثنين نحو 36800 جنيه.

تراجع سعر طن حديد مصر ستيل نحو 37000 جنيه.

وصل سعر طن حديد المصريين اليوم الاثنين 24 يوليو إلى 37800جنيه.

انخفض سعر طن حديد العشري اليوم الاثنين نحو 37100 جنيه.

وصل سعر طن حديد بيانكو اليوم الاثنين إلى 36700 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين

بلغ سعر أسمنت المسلح اليوم الاثنين نحو 1750 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت النصر اليوم الاثنين 24 يوليو إلى 1700 جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت المعلم اليوم الاثنين 24 يوليو نحو 1680 جنيهًا.

سجل سعر أسمنت العسكري نحو 1693 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت السويدي اليوم الاثنين 24 يوليو إلى 1830 حنيهًا.

سجل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الاثنين 24 يوليو نحو 1680 جنيها في الطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1710 جنيهات في الطن.

تتراوح أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الاثنين 24 يوليو بين 1080 إلى 1130 جنيهًا.

بينما يسجل أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الاثنين 24 يوليو بين 1760 و1880 جنيهًا.

كما جاءت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم ما بين 3475 إلى 3600 جنيه.