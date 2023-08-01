أسعار الأعلاف اليوم 1-8-2023

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنتيني “ :15200 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 15200 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 13700 جنيه وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس” : 1700 جنيه، فيما سجل سعر أردب الذرة الشامية : 1650 جنيه.

اسعار الذرة اليوم الثلاثاء

وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 15900جنيه، فيما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد : 40300 جنيه.، وبلع سعر كسب صويا محلى 44% : 28500 جنيه، كما بلغ سعر كسب صويا 46% محلى : 29500 جنيه

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ” : 36900 جنيه أرضه، فيما سجل صويا فول فات ” محلى ” : 36500 جنيه ” أرضه ، بينما سجل صويا هاى فات 43%” مستورد ” : 28600 جنيه ” ارضه ”، في حين سجل صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه ” أرضه ”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% :16500 جنيه، بينما بلغ سعر جيلوتين ” مستورد ” : 48000 جنيه ، كما بلغ سعر طن رده بران محلى : 9100 جنيه، وبلغ سعر طن جلوتين ” محلى”: 47500 جنيه.