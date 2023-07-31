البصل زاد 260% واللحوم 98%.. الإحصاء" يرصد تغير أسعار أهم السلع الغذائية خلال عام

رصدت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التغير فى متوسطات أسعار أهم السلع الغذائية خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر بيع كيلو أرز بلدى سائب 28.97 جنيه فى شهر يونيو 2023 مقابل 29.33 جنيه فى شهر مايو 2023 بنسبة انخفاض قدرها 1.2% بينما كان متوسط سعر البيع 15.32 جنيه فى شهر يونيو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 89.1%.

بلغ متوسط سعر بيع زيت بذرة قطن “مخلوط 800” 46.64 جنيه لكل 100 جرام فى شهر يونيو 2023 مقابل 47.10 جنيه فى شهر مايو 2023، بنسبة انخقاض قدرها 1%، بينما كان متوسط سعر البيع 26.65 جنيه فى شهر يونيو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 75%.

وسجل متوسط سعر بيع كيلو سمك بلطى 79.69 جنيه فى شهر يونيو 2023، مقابل 78.23 جنيه فى شهر مايو 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%، بينما كان متوسط سعر البيع 40.21 جنيه فى شهر يونيو 2022 بنسبة زيادة قدرها 98.2%.

وارتفع متوسط سعر بيع كيلو لحم بقرى وجاموسى متوسط السن إلى 324.98 جنيه فى شهر يونيو 2023 مقابل 307.87 جنيه فى شهر مايو 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 5.6%، بينما كان متوسط سعر البيع 167.52 جنيه فى شهر يونيو 2022 بنسبة زيادة قدرها 94%.

بلغ متوسط سعر بيع كيلو دجاج مزارع 77.19 جنيه فى شهر يونيو 2023، مقابل 75.75 جنيه فى شهر مايو 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%، بينما كان سعر البيع 41.51 جنيه فى شهر يونيو 2022 بنسبة زيادة 85.9%.

كما بلغ متوسط سعر بيع كيلو بصل 15.30 جنيه فى شهر يونيو 2023 مقابل 13.18 جنيه فى مايو 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%، بينما كان متوسط سعر البيع 4.25 جنيه فى شهر يونيو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 260%.