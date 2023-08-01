الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز بـ345 جنيها والضأن بـ400.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق ولدى الجزارين، وتراوح سعر اللحوم الكندوز ما بين 280 و345 جنيها، وتراوح سعر الكبدة الضأن ما بين 250 و280 جنيها.

 وتراوح سعر اللحوم الضأن بين 250 و400 جنيه حسب القطعية، وتراوح سعر كيلو لحم ضأن بعظم، بين 250 و350 جنيها، وبلغ سعر اللحم البتلو بين 270 و380 جنيها فى الكيلو، وتراوح  كيلو البتلو البلدي من 380 إلى 450 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو لحم البتلو بعظم، من 180 إلى 370 جنيها، وبلغ سعر ريش الضأن من 380 إلى 420 جنيها، فيما سجل اللحم الجملى ما بين 250 و300 جنيه للكيلو.

الكندوز ب280جنيه والضأن بـ250 أسعار اللحوم

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