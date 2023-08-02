الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

حالة الطقس
حالة الطقس

تحظى حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا، مع شهور فصل الصيف بفعل التغيرات المناخية التي حدثت في الآونة الأخيرة في كافة دول العالم.


حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 الموقعة في كافة محافظات الجمهورية، حيث أكدت أن البلاد تعرضت لموجة حارة الأسبوعيين الماضيين ويعد ذلك أمر غير معتاد مما تسبب في زيادة شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، حيث كانت تسجيل 40 درجة مئوية في الظل و المحسوسة 44 درجة مئوية.

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وقدمت الهيئة عدة نصائح للمواطنين منها الإكثار من تناول مشروبات لتعويض الفاقد من السوائل و لبس الملابس القطنية الخفيفة لتتناسب مع طبيعة الجو وارتداء قبعة في حالة التعرض لأشعة الشمس وذلك خلال شهور فصل الصيف لتجنب الإصابة بضربات الشمس.

 

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة القاهرة العظمى 36 والمحسوسة 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة الإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة مرسى مطروح العظمى 31 والمحسوسة 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة سوهاج العظمى 40 والمحسوسة 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

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درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة قنا العظمى 42 والمحسوسة 44 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة أسوان العظمى 42 والمحسوسة 45 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة بورسعيد العظمى 36 والمحسوسة 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة الشرقية العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة البحيرة العظمى 36 والمحسوسة 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة السويس العظمى 36 والمحسوسة 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

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