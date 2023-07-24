حياتك تهمنا.. كيف تتجنب كوارث الحرائق مع ارتفاع درجة الحرارة؟

تسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة خلال الأيام الماضية في نشوب عدد من الحرائق بالمنازل والسيارات بشكل مفاجئ ما قد يؤدي لوقوع كوارث أو خسائر بشرية ولذلك يجب إتباع عدة خطوات لتفادي الحرائق في فصل الصيف.

واعتادت وزارة الداخلية والإدارة العامة للحماية المدنية نشر أبرز النصائح لتفادي اندلاع النيران بسبب درجات الحرارة وخصصت رقم 180 رقم الإدارة العامة للحماية المدنية الموحد لتلقي بلاغات الحرائق وتتضمن تلك النصائح:

تفادى الحرائق في المنزل:

احرص على صيانة التوصيلات الكهربائية بصفة مستمرة، وتجنب تحميل المقابس أكثر من طاقتها من خلال توصيل عدة أجهزة في مشترك واحد.

لا تترك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في وضع التشغيل لمدة طويلة قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها ثم اشتعالها.

لا تضع أسطوانات الغاز تحت أشعة الشمس ما يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها، وبالتالي حدوث الانفجار، وتجنب وضع أنابيب الغاز في أماكن مرتفعة الحرارة وتركها مفتوحة عرضة للحرارة.

لا تلمس الأجهزة والأيدي مبللة، ولا تضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، ومراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار، كما يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية بعيدة عن الممرات وتجنب مرورها فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة أو تحت السجاد.

افصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الانتهاء من استعمالها، واستبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق.

تركيب أنظمة الإنذار من الحريق، التي تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة عند حد معين أو عند استشعارها بوجود دخان في الوسط الخارجي المحيط بها، وابعد الأجهزة عن أي مصدر حرارة مباشر، وافصل الأجهزة عن الكهرباء عند الخروج من المنزل.

استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة، وتجنب التدخين بالمنزل.

حماية السيارات من الحرائق:

إخلاء السيارات المواد الغازية والقداحات والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط، وعدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل، و تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية، مع عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا في السفر.

التأكد من عدم وجود أي نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود" وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.

عدم استخدام الوقود في تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود، ويمنع القيام بأي أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.

التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية للسيارات، وعدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة وعند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين.

عدم ترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أى احتكاك بجسم السيارة، مع عدم ملامسة أسلاك طرفى البطارية لمعدن السيارة.

التحذير من التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.