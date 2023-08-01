الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة: الرئيس السيسى صدّق على دراسة إنشاء مدينة طبية جديدة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم التواصل معه للاطمئنان على سير كل المبادرات الرئاسية الصحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نذهب للرئيس بمشروع، نخرج من عنده بـ10 مشاريع، ونلقى دعمًا كبيرًا جدًا، ومسئولية كبيرة أن نحقق طموحات الرئيس".

وأردف: "اذهب للرئيس بطلب تطوير مستشفى أو اثنين يعرض تطوير 20 مستشفى، طالما بمخطط يفيد المواطنين، ويتايع من خلال كل الجهات التنفيذية".

وأشار إلى أنه عرض على الرئيس خطة وزارة الصحة لمدة 10 سنوات، وتشمل الخطة الطاقة الاستيعابية الحالية لعدد الأسرة، والطاقة الاستيعابية التي يحتاجها خلال 10 سنوات، وفقًا لاحتياج المواطنين في ظل الزيادة السكانية المتوقعة، مردفا: "نضع خريطة تصل لمئات المستشفيات، والدولة تخطط لأجيال، وتضع في اعتبارها عوامل جديدة من الخريطة الصحية، وعدد المستشفيات المطلوبة وتخصصاتها، والتي تستلزم مئات المليارات".

وأكد أن الرئيس صدق على البدء في إعداد دراسة لإنشاء مدينة طبية جديدة داخلها معهد كبد ومعهد كلي ومعهد سكر ومعهد رمد ومعهد للقلب، بتكلفة تقديرية أولية 25 مليار جنيه.

وزير الصحة خالد عبدالغفار المبادرات الرئاسية إنشاء مدينة طبية جديدة

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