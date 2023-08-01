رفيقات الشيطان.. سيدة وابنتيها يديرون عصابة للنصب على جواهرجية عين شمس

3 سيدات تقودهن سيدة لها معلومات جنائية، بِعن أنفسهن للشيطان وابتكرن حيلة ماكرة للنصب على الجواهرجية في منطقة عين شمس، من خلال حيلة ماكرة لجأن إليها حتى يتممن جرائمهن بأمان ويوقعن بفرائسهن.

سيدة وابنتاها بحوزتهن فواتير مزورة ومجموعة من الذهب الفالصو كانت أدوات السيدات الثلاث، التي كن يقُمن باستغلالها للإيقاع بضحاياهن من أصحاب محلات الذهب، وكن يرتدين أفضل ما لديهن من ثياب حتى لا يشك فيهن أصحاب المحلات.

السيدات الثلاث كن يتوجهن لأصحاب محلات المجوهرات بنطاق دائرة عين شمس، وبحوزتهن ذهب فالصو وفواتير مقلدة، ثم يقمن بعرض الذهب على صاحب المحل، ويدعمن ذلك بفاتورة مزورة حتى لا يشك فيهن صاحب المحل، ويتفاوضون على الأسعار حتى يقوم الجواهرجي بشراء الذهب منهم ويتركن له الفاتورة ويغادرن المكان.

عقب مغادرة السيدات الثلاث المكان يتفاجأ صاحب المحل، أنه وقع فريسة لضحية نصب كبرى، وأن ما بحوزته من ذهب مقلد وأن الفاتورة التي بحوزته فاتورة مزيفة ولا قيمة للاثنين على الإطلاق.

بهذا الأسلوب نجحت السيدات الثلاث في تنفيذ 3 جرائم بذات الطريقة، واعتقدن أنه يمكنهن الفرار من العدالة وأنه لن يكشف أحد أمرهن.

المتهمات الثلاث قررن أن يكملن في طريق الحرام، وتوجهن لتنفيذ جريمة رابعة بنفس الأسلوب والطريقة، وأثناء عرضهن المجوهرات المزيفة اكتشف الأمر صاحب المحل وانتباهه حفظه من أن يكون فريسة لهؤلاء النسوة الثلاث.

صاحب المحل أبلغ الشرطة على الفور بما يدور معه، وخلال دقائق حضر ضباط عين شمس إلى المحل وتم القبض على النسوة الثلاث واقتيادهن إلى قسم شرطة عين شمس.

تبين من الفحص أن إحدى السيدات لها معلومات جنائية ونجلتيها مقيمات بدائرة قسم شرطة الزاوية وضُبط بحوزتهن سلسلة ذهبية "مُقلدة" - فاتورة شراء لذات السلسلة "مُزورة" - مبلغ مالى.

المتهمات الثلاث أقررن أثناء مواجهتهن أمام رئيس مباحث عين شمس بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مـع مسجل خطر، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع النصب على مالكى محال المصوغات الذهبية ببيع المشغولات الذهبية المُقلدة باستخدام فواتير مُزورة منسوب صدورها لمحال أخرى.

جرى إصدار إذن من النيابة العامة وتم ضبط المتهم الرابع عقب إرشادهن عليه وبتفتيش منزله ضبط بحوزته مبلغ مالى-كمية من المشغولات الذهبية المُقلدة أكلاشيه خاص بمحل للمصوغات الذهبية - 48 فاتورة بأسماء محال مصوغات ذهبية مُدون بها بيانات وأسعار العديد من المصوغات الذهبية "مُزورة" -59 فاتورة فارغة بأسماء محال مصوغات ذهبية مختلفة "مُزورة".

كما اعترف المتهمون بأنهم وراء ارتكاب (3) وقائع بذات الأسلوب وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالنصب عليهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.