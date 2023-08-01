استشاري صحة نفسية: الحرارة الشديدة تسبب الاضطراب العقلي

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن العيادات النفسية نسب الإقبال عليها تزيد 10% وهذا يترتب عليه أن الصيف ودرجات الحرارة تتسبب في اضطراب عقلي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كلما ارتفعت درجات الحرارة يقل الشعور بالسعادة لدى الإنسان، ما يؤدي لعدم الراحة وقد يصاب بالاكتئاب.

وتابع، أنه يوجد حنين لمناخ الماضي وارتفاع حالات الطلاق، كما أصبح هناك قلق بيئي لدى الناس، مشيرًا إلى أن شهور الصيف تكون أكثر عصبية وتوترا ويكون هناك متنفس للسلوك العدواني والعصبية المفرطة.

توجد أمراض نفسية مرتبطة بالفصول

وأشار إلى أنه توجد أمراض نفسية مرتبطة بالفصول لأن درجات الحرارة المرتفعة يكون لها التكدس على المزاج العام ومتلازمة الإجهاد، مؤكدًا أنه مهم جدًا ترتيب المواعيد بحيث لا تكون في فترة الحر الشديد ولا بد من شرب كميات كبيرة من المياه ويجب ارتداء غطاء للرأس ونظارة شمسية وفتح منافذ التهوية.