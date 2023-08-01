محافظ سوهاج: تبطين 122 ترعة بنسبة تنفيذ أطوال 82% من المستهدف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من تبطين 122 ترعة بطول 482 كيلو و782 مترا، بنسبة تنفيذ أطوال 82.73%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 196 ترعة، بطول 583 كيلو متر، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري.

وأوضح محافظ سوهاج، أنه جاري العمل في 74 ترعة، موجهاً بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة، أنه جاري المتابعة المستمرة والمرور الدوري على جميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.



كما عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات، وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الإنارة العامة، في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة .



وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أن تلك الإجراءات تهدف إلى ترشيد الاستهلاك بما لا يؤثر على حياة المواطنين اليومية، والسلامة العامة لهم، موجها بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة اليومية من رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات؛ للتأكد من إلتزام كافة الجهات بقرارات الترشيد، وخفض الإنارة العامة، خاصة بالمباني الحكومية، والمنشآت التابعة للدولة في جميع القطاعات الخدمية، لافتا إلى متابعة فصل إنارة الإعلانات المضيئة بالشوارع، وعلى جميع الطرق الرئيسية، والمحاور، وأعلى العقارات.