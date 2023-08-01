كليات تشترط اختبارات القدرات.. كل ما تريد معرفته عنها

يواصل طلاب الصف الثالث الثانوي في الإقبال على تأدية الاختبارات الخاصة بامتحانات القدرات 2023 للكليات التي يشترط الدخول بها تأدية القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة 2023 استقبال رغباتهم في إجراء اختبارات القدرات 2023، حتى يوم الخميس القادم الموافق 3 أغسطس على مدار الـ24 ساعة، بالتزامن مع استمرار التقديم على اختبارات قدرات الكليات نقدم لكم من خلال هذه السطور الكليات التي تحتاج لتأدية امتحان القدرات للتمكن من الالتحاق بها.

كليات تشترط تأدية امتحان قدرات للالتحاق بها، تعرف عليها:

مازال موقع التنسيق يتيح التسجيل من خلاله في امتحان القدرات 2023 للكليات بالعام الدراسي 2023- 2024، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يمكن للطلاب التسجيل الآن في اختبار القدرات بكليات:

-كليات الفنون الجميلة "فنون- عمارة".

-كليات الفنون التطبيقية بجامعة "حلوان- دمياط- بنها- بني سويف".

-كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

-كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

-كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- كليات التربية الرياضية وكليات التربية النوعية شعبتى (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

-كلية التربية الفنية بجامعتي الإسماعيلية وقناة السويس.

-كلية التربية بالسويس جامعة السويس.

-كلية التربية بالإسماعيلية "شعبة التربية الموسيقية" بجامعة قناة السويس.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2023، ابتداء من يوم السبت المقبل، ويستمر التسجيل به حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس من الشهر الجاري، عبر موقع التنسيق الالكتروني لجميع الشعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، وحددت الحد الأدنى للمرحلة الأولي هذا العام ب 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29% فأكثر لعلمى علوم، و٨٣.41 % لشعبة الرياضيات و٧٠.61 % لشعبة الأدبي.