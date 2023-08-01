الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"آثار الفيوم" تُطلق مبادرة لزيادة الوعي الأثري وتنشيط السياحة الداخلية

إدارة الوعي الأثري
إدارة الوعي الأثري تطلق مبادرة «كنوز الفيوم

حرصت إدارة الوعي الأثري، برئاسة الدكتورة نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الاثري بمنطقة آثار الفيوم، تحت رعاية مدير عام آثار الفيوم الدكتور علي البطل، على الترويج السياحي لما تتمتع به محافظة الفيوم من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، لتشجيع السياحة الداخلية بالمحافظة .

وأوضح  مدير عام آثار الفيوم، أن  المبادرة تستهدف الارتقاء بالوعي الأثري للشباب والأطفال والنشئ، وذلك عن طريق شرح التاريخ الأثري بكل أنواعه وسرد الأحداث والقصص التاريخية داخل المكان الذي شهد هذه الأحداث ،عملاُ بمبدأ أن التاريخ والأصل والعراقة يمثل جزء كبير من الإنتماء والاعتزاز بالوطن، وفي الوقت نفسه يمثل الهوية.

وأضافت الدكتورة نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الأثري، أن المبادرة تتضمن التعريف بالتاريخ العريق للفيوم ودورها  واهتمام الملوك بها عبر العصور وموقعها الفريد بين المحافظات ومناطقها السياحية والاثرية والمشروعات القومية على أرضها. 
وقالت مديرة إدارة الوعى الاثري، إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مقومات التراث الحضارى المتنوع بمحافظة الفيوم مثل محمية التراث العالمى بوادى الحيتان - منطقة قصر قارون - منطقة كوم أوشيم- مدينة ماضى الاثرية - هرم هوارة  هرم اللاهون ومعبد قصر قارون بالإضافة إلى مراكز الحرف التراثية المميزة مثل قرية تونس الخزف وقرية النزله للفخار وعين السيلين، هذا التراث فى حاجة ماسة إلى الحفاظ عليه وتسويقه سواء داخليا أو خارجيا.

وأوضحت مديرة الإدارة، أن المبادرة استطاعت تنظيم العديد من الفاعليات وجولات أثرية، تضم المدارس والجامعات وتنظيم جوالات مجانية وحاضرات للتعرف على  المناطق الاثرية بمحافظة الفيوم  والتاريخ المصري القديم والتاريخ الإسلامي، إضافة إلى التاريخ القبطي والتاريخ البطلمي وباتت هذه الفعاليات حريصة على استقطاب المزيد من الشباب والأطفال وجميع فئات المجتمع حرصًا على نشر الوعى الأثري بمحافظة الفيوم.

إدارة الوعى الآثرى مبادرة كنوز الفيوم لزيادة الوعي الأثري وتنشيط السياحة الداخلية الأماكن السياحية

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