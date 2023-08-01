الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل خطة النواب: فوائد الدين قنبلة داخل موازنة الدولة وعبء كبير

ياسر عمر
ياسر عمر

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ملف الديون بحاجة لوقفة شديدة، حيث يمثل عبءًا كبيرًا على الموازنة. 

وشدد خلال مناقشات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، في الحوار الوطني بعنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول"، على ضرورة تجفيف منابع الفساد، ولا بد من الشفافية والحوكمة، مضيفًا: "البعض يسأل عن سد عجز الموازنة بدون الاقتراض، وهذا غير ممكن حاليًا". 

وحذر ياسر عمر من أن الفوائد قنبلة داخل موازنة الدولة وعبءًا كبيرًا، مضيفًا: "حلها يكون في العمل المطلوب والضروري والحتمي"، مطالبًا بتأجيل المشروعات التي لا تحقق أي عوائد، مع تحديد سقف للدين الخارجي.

الحوار الوطنى الخطة والموازنة بمجلس النواب الشفافية والحوكمة الدين العام وعجز الموازنة الخطة والموازنة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة

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