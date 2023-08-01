ندوات تاريخية وحفلات موسيقية.. تفاصيل البرنامج الثقافي لبيت السناري في أغسطس

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، خلال شهر أغسطس الجاري، عددًا من الفعاليات المتنوعة، ضمن برنامجها الثقافي لهذا الشهر، ونستعرض في السطور التالية، أبرز الأنشطة الثقافة لبيت السناري، في شهر أغسطس الجاري.

- برنامج أنشطة بيت السناري خلال أغسطس

وتتضمن هذه الفعاليات، ندوة بعنوان "أهمية التوسع في مجال الرقمنة والجامعات التكنولوجية"، وتأتي الندوة بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023.

وفي يوم السبت الموافق 12 أغسطس، يقيم بيت السناري، ملتقى القصة القصيرة، من الساعة 5 إلى 10 م.

كما ينظم البيت الأثري، حفل غنائي لفرقة ميكرفون للمواهب الغنائية والموسيقية، في تمام الساعة 8 مساءً.

أما في يوم 14 أغسطس، فينظم البتي الأثري، ورشة للقراءة السريعة للأطفال والنشء، في تمام الساعة 11 صباحًا.

وفي يوم الخميس 17 أغسطس، ينظم بيت السناري بالتعاون مع مبادرة "سيرة القاهرة" ندوة بعنوان "القاهرة خلال الحرب العالمية"، يقدمها الباحث أحمد عيد، في تمام الساعة 7 مساءً.

- بيت السناري الأثري

يشتهر البيت بأنه نموذجًا للعمارة، جيث تم بناؤه للصفوة في هذه المنطقة، فيعود القصر إلى إبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وتم تسليم منزل السناري لمكتبة الإسكندرية، بناءً على طلب من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير المكتبة السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، التي حولته إلى منفذ ثقافي هام بحي السيدة زينب، يخدم أهالي المنطقة في نشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ويدعم الشباب من خلال إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية لهم مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، وغيرها من الفاعليات الثقافية الهامة.