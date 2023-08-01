الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق نصير: حماة الوطن يتبنى قضايا المصريين بالخارج لتعزيز دورهم الوطني

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

التقى النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس بوفد من المصريين بالخارج، حيث ناقش الاجتماع عددا من الملفات والقضايا المتعلقة بأوضاع المغتربين في الخارج.

في البداية رحب اللواء طارق نصير بالوفد وأوضح لهم الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب في التعامل مع المشكلات المجتمعية ومساهمته من خلال كوادره المنتشرة في المحافظات والمراكز والقرى والنجوع في حل تلك المشكلات مع الأجهزة المعنية.

وأوضح أن الحزب كان قد اتخذ قرار بالإجماع بتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة في ظل ما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية ومجتمعية.

وقال تصير إن المصريين بالخارج جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني لذا حرص حزب حماة الوطن على الالتقاء بهم سواء في الداخل أو الخارج من أجل الاستفادة من خبراتهم في تنمية وطنهم وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي تتسع وتستوعب جميع أبناء الوطن.

وأضاف أن اللقاء شهد مناقشات مستفيضة حول زيادة فرص الاستثمار والتصدير إلى الدول التي يعملون بها وكيفية التنسيق بينهم وبين الجهات المعنية للاستثمار وإقامة المشروعات بكافة أشكالها داخل الوطن الأم.

وأكد نصير علي أن الحزب سوف يقوم بحملات توعية بالتنسيق مع شباب المصريين في الخارج لمواجه الإشاعات والحملات المغرضة التي تستهدف الدولة المصرية وزعزعة استقرارها.

بالإضافة إلى الاستفادة من قدرات وخبرات المتفوقين علميا في كافة التخصصات التي تحتاجها مصر.

وشدد نصير على أهمية التواصل مع المصريين بالخارج للتعرف على المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في الوقت الراهن من خلال تنظيم زيارات دورية للتعرف عن قرب علي تلك المشروعات.

وقدم وفد المصريين بالخارج الشكر لقيادات حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي على دعمهم لقضاياهم والعمل على حلها مع الجهات المعنية والتنفيذية.

وطالبهم من خلال لجانه النوعية وهيئته البرلمانية بتبني طلباتهم في تقديم تسهيلات لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية لجذب رؤوس أموال المصريين بالخارج.

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