كيليان مبابى يرفض عرض باريس لتمديد عقده

رفض الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، عرضا جديدا من إدارة النادي لتمديد عقده مع الفريق.

ويلعب مبابي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية فإن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على مبابي عقدًا جديًا يضمن بقاءه مع الفريق في الموسم المقبل، وبشرط يسمح له بالرحيل مقابل مبلغ متفق عليه عقب نهاية الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي رفض العرض المقدم من إدارة ناديه.

ودخل مبابي في أزمة مع إدارة ناديه بعدما أبلغهم برغبته في عدم تفعيل شرط تمديد العقد ومن ثم رحيله عن الفريق في الصيف المقبل، وهو ما رفضته إدارة النادي لأن رحيله في الصيف المقبل سيكون مجانًا، وهو ما يمثل خسارة اقتصادية للنادي.