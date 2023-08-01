الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح مشروع إعادة تطوير 131 منزلاً في 3 قرى

الافتتاح
الافتتاح

 افتتح الدكتورمحمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، اليوم، مشروع إعادة تطوير 131 منزلاً بمركزي ناصر والواسطى، والذي نفذته جمعية الأورمان ، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا،لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ، وذلك بحضور بلال حبش  نائب المحافظ،عضوي مجلس النواب"النائب عبد الحكيم مسعود ،النائبة سهام بشاي"، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة  ناصر،  وأمل أبو عزوز وكيل وزارة التضامن وإمام أحمد إمام، ورمضان عبد السلام  مديري مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف.

وأُقيمت مراسم الافتتاح بقرية بني عدي مركز ناصر،والتي شهدت الافتتاح الرسمي للمنازل ،حيث تفقد المحافظ عدداً من المنازل بعد تطويرها وتأهيلها ،وشملت أعمال تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك،حيث شملت هذه المرحلة إعادة تأهيل 131 منزلاً في 3 قرى ، موزعة بواقع: 50 منزلا بقرية بني عدي /ناصر،و 81  منزلا ً بمركز الواسطى  (51 منزلا بقرية إطواب + 30 منزلاً بكفر أبجيج.

وتوجه محافظ بني سويف ، بالتهنئة للأهالي بهذه المناسبة،مؤكدا على أن الدولة بكافة أجهزتها تضع المواطن البسيط وتوفير احتياجاته على قمة أولوياتها،لافتا الى أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة،مشيراً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص شريك أساسي ومحوري للدولة،في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية والارتقاء بمستوى معيشة  المواطن البسيط،خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

كما أعرب المحافظ ، عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تألو جهدا في الدفع بجهود التنمية،موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة،مثمناً جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا لتطويروإعادة إعمار القرى، موضحا أنه منظومة العمل بالمحافظة تعمل بروح الفريق الواحد من خلال تضافر جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان بغرفتيه" النواب والشيوخ" والقطاع الخاص والجامعات لتحقيق الصالح العام،وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي القرى الأكثر احتياجا تحالف الوطني للعمل الأهلي ببنى سويف قرى الأكثر احتياجا

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