الجارديان: موجات حر قاسية تنتظر الولايات المتحدة في أغسطس

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصًا مدينة فينيكس انتهاء مؤقتا لموجة الحر والارتفاع القياسي لدرجات الحرارة التي بلغت ذروتها عند 110 فهرنهايت (43.3 درجة مئوية)، أمس الاثنين، حيث خففت الأمطار الموسمية الباردة قليلاً من موجة الحر الخطيرة التي هاجمت الجنوب الغربي الأمريكي طوال شهر يوليو.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن المنطقة الممتدة من تكساس عبر نيو مكسيكو وأريزونا وحتى صحراء كاليفورنيا، عانت من حرارة تاريخية منذ يونيو، حيث اشتدت حرارة فينيكس وضواحيها أكثر من معظمها، مع تسجيل العديد من السجلات بما في ذلك 31 يومًا متتاليًا من درجة حرارة 110 فهرنهايت، حيث كان الرقم القياسي السابق 18 يومًا متتاليًا، تم تسجيله في عام 1974.

- تراجع مؤقت لدرجات الحرارة

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم كسر موجة الحر أخيرًا يوم الاثنين، عندما وصلت درجة الحرارة عند مستوى "108" فهرنهايت (42.2 درجة مئوية)، حسبما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وتابعت أنه من المتوقع أن يكون التراجع الطفيف في درجات الحرارة لفترة مؤقتة فقط، وتوقع خبراء الأرصاد عودة الارتفاع مرة أخرى لدرجات الحرارة لتتجاوز 110 فهرنهايت لعدة أيام لاحقة، حيث قال خبير الأرصاد في دائرة الأرصاد الوطنية ماثيو هيرش، إن شهر أغسطس قد يكون أكثر حرارة من شهر يوليو.

وأضافت أنه لا يزال أكثر من 50 مليون أمريكي تحت تحذير من الحرارة في أحد أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق، وتستمر موجة الحر في التأثير على أجزاء شاسعة من البلاد.

- الطقس الحار في جنوب غرب أمريكا تسبب في موجة من حرائق الغابات

وأوضحت الصحيفة أن الطقس الحار والجاف في جنوب غرب الولايات المتحدة تسبب في موجة من حرائق الغابات، حيث تكافح كاليفورنيا ونيفادا حاليًا حريقًا كبيرًا لا يمكن السيطرة عليه. انتشر حريق آخر خارج عن السيطرة نشأ في ولاية واشنطن إلى كندا، ما أجبر السكان في بلدة أوسويوس ، كولومبيا البريطانية ، على الإخلاء.

أفاد الأطباء في الجنوب الغربي عن ارتفاع حالات الحروق بالملامسة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، بعضها مميت، في ظل ظروف حرارة شديدة.

وردت تقارير عن حوادث الحروق الشديدة من مستشفيات في أريزونا ونيفادا، حيث ارتفعت الوفيات الناجمة عن الظروف المرتبطة بالحرارة.

وأبلغت مقاطعة ماريكوبا، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ولاية أريزونا وموطن فينيكس، عن 25 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام اعتبارًا من 21 يوليو، ولا يزال مئات آخرين قيد التحقيق، حيث أبلغت المقاطعة عن 425 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في عام 2022 ، وأكثر من نصفها في يوليو، وفي تكساس، سجلت سان أنطونيو أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 117 درجة فهرنهايت في يونيو.

تتعرض المسطحات المائية حول العالم لظاهرة تعرف باسم "الموجة الحارة البحرية"، عندما ترتفع درجة حرارة المياه إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لوحظ ارتفاع حاد في درجات الحرارة في حوض البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي وخليج المكسيك، ما يهدد النظم الإيكولوجية الهشة بالفعل للحياة البحرية، وخاصة الشعاب المرجانية، حيث تتسبب هذه الظروف في تبيض الشعاب المرجانية، وفي كثير من الحالات تموت.

قال أندرو بيكر، مدير مختبر كورال ريف فيوتشرز بجامعة ميامي لصحيفة واشنطن بوست: "هذا أسوأ حدث تبييض شهدته فلوريدا على الإطلاق".