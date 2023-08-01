وزير السياحة يتسلم أعلى وسام في كازاخستان

تسلم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وسام الصداقة من جمهورية كازاخستان، وذلك لجهوده في ترميم مسجد الظاهر بيبرس والذي تم افتتاحه في يونيو الماضي.

وعبر سفير كازاخستان بالقاهرة عن سعادته بالجهود التي بذلتها وزارة السياحة والآثار في ترميم مسجد الظاهر بيبرس، مشيرا إلى أن وسام الصداقة هو أعلى وسام في جمهورية كازاخستان.

وقال أحمد عيسى إن مصر وكازاخستان تربطهما علاقات كبيرة على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن مصر استقبلت أكثر من 130 ألف سائح منذ بداية العام الجاري، ويجري العمل على فتح قنصلية لدولة كازاخستان في شرم الشيخ.

وأكد وزير السياحة والآثار أن مصر تبحث زيادة حصتها من سوق كازاخستان وزيادة حركة السائحين الوافدين إلى مصر.

وأوضح أن هناك جهودا كبيرة تقوم بها وزارة الطيران المدني لزيادة عدد الرحلات بين مصر وكازاخستان وزيادة عدد المقاعد أمام السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرا إلى أن افتتاح قنصلية لدولة كازاخستان في شرم الشيخ سيؤدي إلى ارتفاع الإقبال لسائحي دولة كازاخستان في مصر.