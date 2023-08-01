اتهام أم بتعذيب أطفالها بالوراق: "جروب على الواتس آب سرب فيديو الشطة"

كشفت أوراق تحقيقات النيابة العامة بالجيزة في القضية رقم 3836 لسنة 2022 المقيدة برقم 212 لسنة 2023، المتهم فيها سيدة وثلاثة من جيرانها بتهمة التنمر على أطفالها الثلاثة وتعذيبهم عن أن المتهمين أنشأوا جروبا على تطبيق واتساب.

وتبين أن الهدف من هذا الفيديو هو رفع فيديوهات التعذيب وصور هتك العرض للأطفال بهدف التنمر والسخرية، ولكن فيديو تقييد الطفلة الثانية “سعاد” وتعذيبها بوضع مادة مهيجة للأعصاب من “ليمون وملح وماء” في أماكن حساسة من جسدها تم تسريبه من تطبيق واتساب للسوشيال ميديا وسقط في أيدي مباحث الوراق التي تتبعت الفيديو وتاريخ نشره، وتمكنت من ضبط المتهمات.

واتهمت النيابة كلًا من: "آمال.ع"، أم الأطفال، "سيدة. س"، 22 سنة، فتاة جامعية، "حنان . ص"، 40 سنة، "سعاد. ط"، 46 سنة، جيران المتهمة الأولى، بتعذيب الأطفال الثلاثة أبناء الأولى "مرزوق عبدالنبي"، 11 سنة، وشقيقتيه "سعاد، 9 سنوات، وإيمان، 4 سنوات"، وذلك بتجريدهم من ملابسهم والوصول لأماكن عفتهم بعلم والدتهم ومساعدة باقي الجيران، وذلك بحجة تأديبهم.

كما تبين أنهم احتجزوا الأطفال في منزل الرابعة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا ودون سلطة عليهم، وهددوا الأطفال بالقتل وعذبوهم وخاصة الطفلة الثانية "سعاد"، التي وضع لها المتهمات مادة حارقة ومهيجة للأعصاب عبارة عن ملح وليمون في أماكن حساسة بجسدها وموطن عفتها متلذذين بصرخاتها واستغاثتها لشفاء روحهم المريضة.