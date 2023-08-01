الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| صعود جماعى لمؤشرات البورصة.. وجامعة القاهرة تعلن تفاصيل القبول بالكليات

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث التي شملت السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أغسطس

صعدت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء أجنبية وعربية على بعض الأسهم المنتقاه بالسوق، في الوقت الذى اتجهت فيه المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين نحو البيع.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الخميس.. البنك المركزى يحدد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بعد غدٍ الخميس، لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض، وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 22 يونيو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

ريال مدريد يفتتح سانتياجو برنابيو الجديد 23 ديسمبر

كشفت تقارير صحفية عن موعد تدشين ملعب ريال مدريد الجديد، بعد انتهاء عمليات التجديد الخاصة بالاستاد، ودخلت عمليات تجديد استاد سانتياجو برنابيو الخاص بريال مدريد في مراحلها الأخيرة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

جامعة القاهرة: القبول بالكليات والمدن الجامعية بنفس قواعد العام الماضى

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

يكثر البحث عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بشكل يومي حتى يتمكن المواطنون من الخروج في الأوقات التي لا تشتد في حرارة الجو أو تكون مرتفعة الرطوبة والتي يتصف بها هذا الصيف.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

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