الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أغسطس

البورصة
البورصة

صعدت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء -منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء أجنبية وعربية على بعض الأسهم المنتقاه بالسوق، في الوقت الذى اتجهت فيه المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين نحو البيع.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة"إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.25%، ليصل إلى مستوى 17639 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.29%، ليصل إلى مستوى 21426 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.25% ، ليصل إلى مستوى 7382 نقطة.

وصعد المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.46%، ليصل إلى مستوى 3547 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت  0.41% ليصل إلى مستوى 5239 نقطة.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 اسهم و مؤشرات البورصة المصرية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف تعاملات الاسبوع أولى تعاملات شهر اغسطس عمليات شراء اجنبية و عربية بعض الاسهم المنتقاه بالسوق المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية و المتعاملين الافراد المصريين نحو البيع

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