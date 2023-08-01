جامعة القاهرة: القبول بالكليات والمدن الجامعية بنفس قواعد العام الماضى

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

وفى مستهل الاجتماع، تم تكريم الدكتور جمال الشاذلى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لبلوغه السن القانونية للمعاش، وتقديم الشكر له لمجهوداته الكبيرة التى بذلها فى كل الملفات المتعلقة بشئون الطلاب والعملية التعليمية خلال فترة توليه مهام منصبه.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة بمناسبة انتهاء العام الأكاديمى، وأشاد بانتظام العملية التعليمية والاستقرار والهدوء الذى شهدته أعمال الامتحانات.

واستعرض المجلس القواعد المنظمة لمكتب تنسيق القبول بكليات الجامعة والمدن الجامعية، على أن تكون نفس القواعد التى تم العمل بها خلال السنوات الماضية، كما ناقش المجلس القواعد الخاصة بعمليات قيد الطلاب والتحويلات من وإلى الجامعة.

ووافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة المسئولة عن مشروع إسكان الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر وتأمين كل مجاورة يتم استلامها، كما اعتمد المجلس خطة تطوير مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد "الفرنساوي" وتكليف جهة كبرى بأعمال التطوير.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت عمداء كليات الجامعة ومعاهدها بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتحقيق المزيد من إجراءات الترشيد فى الإنارة العامة لجميع مقار الجامعة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على إنشاء برنامج علوم المعلومات وإدارة المعرفة فى قسم المكتبات بكلية الآداب بنظام الساعات المعتمدة، كما وافق المجلس على تعديل لائحة البرامج الدراسية الخاصة لبرنامج إعداد معلمى رياض الأطفال باللغة الإنجليزية بكلية التربية للطفولة المبكرة.

ووافق المجلس على توقيع عدد من اتفاقيات التعاون من بينها اتفاقية تعاون مع جامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة فى مجال إنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، وبرنامج الدبلوم المهنى مع كلية الدفاع الوطنى (أكاديمية ناصر العسكرية العليا)، كما تمت الموافقة على اتفاقية التعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة حضرموت باليمن.

ووافق المجلس على اللائحة الدراسية لدبلومين مهنيين فى العلاج الطبيعى الأول فى توصيف الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والتأهيل، والثانى فى العلاج الطبيعى للتأهيل التنفسي.

ووافق المجلس على إنشاء مركز التحول الرقمى ونظم الإدارة الإلكترونية للتدريب المهنى والاستشارات الفنية بكلية الآداب.