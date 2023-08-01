ريال مدريد يفتتح سانتياجو برنابيو الجديد 23 ديسمبر

كشفت تقارير صحفية عن موعد تدشين ملعب ريال مدريد الجديد، بعد انتهاء عمليات التجديد الخاصة بالاستاد.

ودخلت عمليات تجديد ستاد سانتياجو برنابيو الخاص بريال مدريد في مراحلها الأخيرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد تواصل مع بعض ممثلي روابط المشجعين لإبلاغهم بموعد تدشين الملعب الجديد.

وأفادت الصحيفة، بأن ريال مدريد سيدشن ملعب سانتياجو برنابيو بحلته الجديدة في 23 ديسمبر المقبل.

وخاض ريال مدريد تدريبه يوم السبت الماضي في ملعب دالاس كلاسيكو، على كيفية اللعب في درجة حرارة أعلى من 36 مئوية وقت المباراة، وهو ما سيكون عليه الملعب الجديد.

وعهد ريال مدريد تأليف نشيد جديد لأليخاندرو سانز، مشجع معروف للملكي، بالإضافة إلى تواجد مجموعة من مشجعي ريال مدريد اللامعين في العديد من المجالات المختلفة الرياضية والثقافية؛ بالإضافة إلى بعض الفنانين.

وتجري الآن أعمال التجديد من أجل تجهيز الملعب لأول مباراة في الدوري على ملعب برنابيو ستكون في 2 أو 3 سبتمبر ضد فريق خيتافي حتى الافتتاح الرسمي للملعب سيكون للفريق 8 مباريات في الدوري وعليه لعب 3 مباريات أخرى في مجموعات دوري أبطال أوروبا.