الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يفتتح سانتياجو برنابيو الجديد 23 ديسمبر

سانتياجو برنابيو
سانتياجو برنابيو

كشفت تقارير صحفية عن موعد تدشين ملعب ريال مدريد الجديد، بعد انتهاء عمليات التجديد الخاصة بالاستاد.
ودخلت عمليات تجديد ستاد سانتياجو برنابيو الخاص بريال مدريد في مراحلها الأخيرة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد تواصل مع بعض ممثلي روابط المشجعين لإبلاغهم بموعد تدشين الملعب الجديد.

وأفادت الصحيفة، بأن ريال مدريد سيدشن ملعب سانتياجو برنابيو بحلته الجديدة في 23 ديسمبر المقبل.
وخاض ريال مدريد تدريبه يوم السبت الماضي في ملعب دالاس كلاسيكو، على كيفية اللعب في درجة حرارة أعلى من 36 مئوية وقت المباراة، وهو ما سيكون عليه الملعب الجديد.

وعهد ريال مدريد تأليف نشيد جديد لأليخاندرو سانز، مشجع معروف للملكي، بالإضافة إلى تواجد مجموعة من مشجعي ريال مدريد اللامعين في العديد من المجالات المختلفة الرياضية والثقافية؛ بالإضافة إلى بعض الفنانين.

وتجري الآن أعمال التجديد من أجل تجهيز الملعب لأول مباراة في الدوري على ملعب برنابيو ستكون في 2 أو 3 سبتمبر ضد فريق خيتافي حتى الافتتاح الرسمي للملعب سيكون للفريق 8 مباريات في الدوري وعليه لعب 3 مباريات أخرى في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد سانتياجو برنابيو ستاد ريال مدريد ملعب ريال مدريد الدوري الاسباني

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان