حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة
يكثر البحث عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بشكل يومي حتى يتمكن المواطنون من الخروج في الأوقات التي لا تشتد في حرارة الجو أو تكون مرتفعة الرطوبة والتي يتصف بها هذا الصيف.
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة
نعرض في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.
ونوهت الهيئة في بيانها أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023
القاهرة العظمى 36، الصغرى 25
العاصمة الإدارية العظمى36 الصغرى 25
6 أكتوبر العظمى 37 الصغرى 24
بنهــــا العظمى 36 الصغرى 25
دمنهور العظمى 35 الصغرى 25
وادى النطرون العظمى 36 الصغرى 24
كفر الشيخ العظمى 35 الصغرى 24
المنصورة العظمى 36 الصغرى 25
الزقازيق العظمى 36 الصغرى 25
شبين الكوم العظمى 36 الصغرى 25
طنطا العظمى 35 الصغرى 23
دمياط العظمى 32 الصغرى 23
بورسعيد العظمى 33 الصغرى 23
الإسماعيلية العظمى 37 الصغرى 25
السويس العظمى 36 الصغرى 25
العريش العظمى 32 الصغرى 24
رفح العظمى 32 الصغرى 24
رأس سدر العظمى 37 الصغرى 25
نخل العظمى 35 الصغرى 21
كاترينا العظمى 33 الصغرى 18
الطور العظمى 36 الصغرى 25
طابا العظمى 36 الصغرى 25
شرم الشيخ العظمى 39 الصغرى 29
الإسكندرية العظمى 33 الصغرى 23
العلمين الجديدة العظمى 33 الصغرى 23
مطروح العظمى 31الصغرى 22
السلوم العظمى 34 الصغرى 23
سيوة العظمى 37 الصغرى 22
رأس غارب العظمى 38 الصغرى 29
الغردقة العظمى 38 الصغرى 29
سفاجا العظمى 39 الصغرى 28
مرسى علم العظمى 39 الصغرى 29
شلاتين العظمى 39 الصغرى 29
حلايب العظمى 36 الصغرى 30
أبو رماد العظمى 37 الصغرى 29
رأس حدربة العظمى 38 الصغرى 28
الفيوم العظمى 37 الصغرى 24
بني سويف العظمى 37 الصغرى 24
المنيا العظمى 38 الصغرى 24
أسيوط العظمى 39 الصغرى 25
سوهاج العظمى 40 الصغرى 25
قنا العظمى 42 الصغرى 26
الأقصر العظمى 41 الصغرى 27
أسوان العظمى 42 الصغرى 28
الوادى الجديد العظمى 42 الصغرى 25
أبوسمبل العظمى 41 الصغرى 26