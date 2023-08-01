الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

طقس حار
طقس حار

يكثر البحث عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بشكل يومي حتى يتمكن المواطنون من الخروج في الأوقات التي لا تشتد في حرارة الجو أو تكون مرتفعة الرطوبة والتي يتصف بها هذا الصيف.
 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة
 

نعرض في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 
 

يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

 

ونوهت الهيئة في بيانها أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

القاهرة العظمى 36، الصغرى 25

العاصمة الإدارية العظمى36 الصغرى 25

6 أكتوبر العظمى 37 الصغرى 24

بنهــــا العظمى 36 الصغرى 25

دمنهور العظمى 35 الصغرى 25

وادى النطرون العظمى 36 الصغرى 24

كفر الشيخ العظمى 35 الصغرى 24

المنصورة العظمى 36 الصغرى 25

الزقازيق العظمى 36 الصغرى 25

شبين الكوم العظمى 36 الصغرى 25

طنطا العظمى 35 الصغرى 23

دمياط العظمى 32 الصغرى 23

بورسعيد العظمى 33 الصغرى 23

الإسماعيلية العظمى 37 الصغرى 25

السويس العظمى 36 الصغرى 25

العريش العظمى 32 الصغرى 24

رفح العظمى 32 الصغرى 24

رأس سدر العظمى 37 الصغرى 25

نخل العظمى 35 الصغرى 21

كاترينا العظمى 33 الصغرى 18

الطور العظمى 36 الصغرى 25

طابا العظمى 36 الصغرى 25

شرم الشيخ العظمى 39 الصغرى 29

الإسكندرية العظمى 33 الصغرى 23

العلمين الجديدة العظمى 33 الصغرى 23

مطروح العظمى 31الصغرى 22

السلوم العظمى 34 الصغرى 23

سيوة العظمى 37 الصغرى 22
 

رأس غارب العظمى 38 الصغرى 29

الغردقة العظمى 38 الصغرى 29

سفاجا العظمى 39 الصغرى 28

مرسى علم العظمى 39 الصغرى 29

شلاتين العظمى 39 الصغرى 29

حلايب العظمى 36 الصغرى 30

أبو رماد العظمى 37 الصغرى 29

رأس حدربة العظمى 38 الصغرى 28

الفيوم العظمى 37 الصغرى 24

بني سويف العظمى 37 الصغرى 24

المنيا العظمى 38 الصغرى 24

أسيوط العظمى 39 الصغرى 25

سوهاج العظمى 40 الصغرى 25

قنا العظمى 42 الصغرى 26

الأقصر العظمى 41 الصغرى 27

أسوان العظمى 42 الصغرى 28

الوادى الجديد العظمى 42 الصغرى 25

أبوسمبل العظمى 41 الصغرى 26

 

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"مشاكل الطقس الحار".. كيفية الحفاظ على صحة العين خلال موجة الحرارة الشديدة             

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حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 31-7-2023

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