حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 31-7-2023

مع بدء الساعات المبكرة الصباحية وخروج المواطنين من منزلهم حرص آلاف من المواطنين على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر ودرجات الحرارة عبر جوجل، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بمصر حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث سيسود طقس معتدل صباحًا، وطقس حار رطب نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس حار رطب على جميع السواحل الشمالية، وفي جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر ودرجات الحرارة

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر ودرجات الحرارة في بعض من المحافظات.

كما أن توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن سوف يسود طقس معتدل رطب في الليل على شمال البلاد إلى محافظات القاهرة الكبرى وفي الوجه البحرى وعلى مناطق جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن سيسود طقس شديد الحرارة بالنهار على سيناء، وطقس معتدلًا ليلًا.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، من نشاط للرياح على مناطق جنوب سيناء وجميع سلاسل البحر الأحمر وفي السواحل الشمالية الغربية، وسيسود طقس مشمس على محافظات القاهرة الكبرى، وفي الوجه البحري وجنوب سيناء وكافة سلاسل البحر الأحمر، وغائم جزئيًا على جميع السواحل الشمالية الشرقية وفي السواحل الشمالية الغربية، طقس مشمس بجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من ارتفاع نسب الرطوبة، والتي ستزيد من حرارة الطقس المتوقعة بالظل بقيم تتراوح ما بين 3:4 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

وفيما يلي بيان ببعض درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023: