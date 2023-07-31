الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 31-7-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بدء الساعات المبكرة الصباحية وخروج المواطنين من منزلهم حرص آلاف من المواطنين على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر ودرجات الحرارة عبر جوجل، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بمصر حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث سيسود طقس معتدل صباحًا،  وطقس حار رطب نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس حار رطب على جميع السواحل الشمالية، وفي جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر ودرجات الحرارة

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر ودرجات الحرارة في بعض من المحافظات.

كما أن توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن سوف يسود طقس معتدل رطب في الليل على شمال البلاد إلى محافظات القاهرة الكبرى وفي الوجه البحرى وعلى مناطق جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن سيسود طقس شديد الحرارة بالنهار على سيناء، وطقس معتدلًا ليلًا. 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، من نشاط للرياح على مناطق جنوب سيناء وجميع سلاسل البحر الأحمر وفي السواحل الشمالية الغربية، وسيسود طقس مشمس  على محافظات القاهرة الكبرى، وفي الوجه البحري وجنوب سيناء وكافة سلاسل البحر الأحمر، وغائم جزئيًا على جميع السواحل الشمالية الشرقية وفي السواحل الشمالية الغربية، طقس مشمس بجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من ارتفاع نسب الرطوبة، والتي ستزيد من حرارة الطقس المتوقعة بالظل بقيم تتراوح ما بين 3:4 درجات مئوية.

كيفية تعزيز وتقوية جهاز المناعة للوقاية من الأمراض خلال الطقس الحار

كيفية الحفاظ على النشاط البدني وممارسة التمارين في ظروف الطقس الحار

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

وفيما يلي بيان ببعض درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023:

  • محافظات القاهرة الكبرى: العظمى 35، المحسوسة 38، الصغرى 25.
  • محافظة الإسكندرية: العظمى 32، المحسوسة 35، الصغرى 23.
  • العاصمة الإدارية: العظمى 35، المحسوسة 38، الصغرى 24.
  • أكتوبر: العظمى 35، المحسوسة 38، الصغرى 24.
  • العلمين الجديدة: العظمى 31، المحسوسة 35، الصغرى 23.
  • مدينة مطروح: العظمى 31، المحسوسة  34، الصغرى 22.
  • محافظة الأقصر: العظمى 42، المحسوسة 43، الصغرى 28.
  • محافظة أسوان: العظمى 42، المحسوسة 43، الصغرى 29.
  • الوادي الجديد: العظمى 41، المحسوسة 42، الصغرى 25.
حالة الطقس اليوم الإثنين الطقس اليوم الاثنين في مصر الطقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة الطقس الطقس اليوم

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

رابط نتيجة 3 ثانوى 2023 برقم الجلوس

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس