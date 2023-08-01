الرابطة الدولية للإبداع: تطورات كبيرة للغاية فى النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين فى الخارج"

أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين فى الخارج" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور نحو 1000 مصري بالخارج من 56 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة وزراء الهجرة والمالية والتضامن الاجتماعي والتعليم والثقافة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا بوزارة الثقافة الفرنسية ورئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي، إنها حريصة على التواجد سنويا في مؤتمر الكيانات المصرية أو المعروف بمؤتمر المصريين بالخارج، حيث كانت النسخة الأولى من المؤتمر مجرد أطروحات من حيث المشكلات التى يتعرض لها المصريون بالخارج، يتم بعد ذلك إلقاء الضوء على تلك المشكلات.

وتابعت، خلال حوارها على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه منذ انطلاق النسخة الأولى وحتى الرابعة شهدت تطورات كبيرة للغاية وكانت النسخ جميعها مختلفة تمامًا في أطروحتها، حيث أصبحت في حيز التنفيذ وليست أطروحة، لحين الوصول إلى النسخة الرابعة هذا العام من المؤتمر، ثم تحقيق الكثير من مطالب المصريين في الخارج، منها مطلب مبادرة سيارات المصريين بالخارج، خاصة أنه حلم لكل مصري، والدليل على نجاح المبادرة هو مطالبة أشخاص بالمؤتمر أمس بأن يكون هناك دفعة أخرى أيضًا.

وأوضحت أن بعض المطالب العديدة من المصريين في الخارج خلال المؤتمر هو إنشاء شركة استثمارية أو صندوق استثماري مساهمة للمصريين في الخارج، وقد بدأت بالفعل، وتأتي فكرة الصندوق الاستثماري نفسه باختلاف عن فكرة الوثيقة التأمينية؛ حيث إن الصندوق خاص بالاستثمارات والمشروعات الصغيرة وبالتالي يستطيع الدخول والمشاركة في مثل تلك المواضيع بأسهم وسندات بأي مسمى، أما "الوثيقة التأمينية أو فكرة التأمين على المخاطر" فهي تلك الفكرة التي نأمل أن تتحقق لأن هناك العديد من المصريين في الخارج لديهم مشكلات وليس جميعهم لديهم عمل ثابت أو لديهم استقرار في دولة معينة سواء معاشات أو المساهمة بأموالهم مثل التأمين الاجتماعي في مصر.