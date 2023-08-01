ترتفع معدلات البحث عن لينك تظلمات الثانوية العامة 2023 بعد أن استعلم طلاب الصف الثالث الثانوي عن نتيجة نهاية العام الدراسي 2022/2023 منذ يومين وإعلان نسب النجاح ورغبة البعض في التظلم على نتائج عدة مواد.

لينك تظلمات الثانوية العامة 2023

نوضح في التقرير التالي لينك تظلمات الثانوية العامة 2023 وإجراءات التظلم وقيمة التظلم لكل مادة.

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة أن الوزارة ستتلقى طلبات التظلمات من نتيجة الثانوية العامة بداية من الخميس 3 أغسطس 2023 ويستمر التقديم لمدة 15 يوم، ويكون التقديم الكترونيا من خلال موقع الوزارة.

رابط التظلمات موقع وزارة التربية والتعليم من هنا https://tazalom.emis.gov.eg

يتم تفعيل الرابط السابق في الموعد المحدد من الوزارة لتلقي طلبات التظلمات.

مع العلم أنه سيتم الدخول لرابط التظلمات باستخدام البريد الموحد، (يمكنك الإطلاع على بريدك الموحد من خلال زيارة موقع البريد الموحد).

قيمة تظلمات الثانوية العامة 2023

تبلغ رسوم التظلم على المادة الواحدة 200 جنيه ويتم إيداع المبلغ في صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بعد تسجيل التظلم ودفع قيمة التظلم على المادة الواحدة سيتم تحديد موعد لحضور الطالب أو ولي أمره لأقرب إدارة تعليمية له، للإطلاع على المادة الراغب في التظلم فيها حيث يطلع الطالب أو ولي أمره على نموذج البابل شيت بالإضافة إلى نموذج الإجابة، ومن يتخلف عن الموعد ليس من حقه التقدم بطلب تظلم آخر.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 للتأكد من درجات المواد قبل اتخاذ خطوات التظلم من خلال رابط موقع الدستور الذي يوفره للاستعلام عن النتيجة من هنا

https://natega.dostor.org/

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