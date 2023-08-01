الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك تظلمات الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ترتفع معدلات البحث عن لينك تظلمات الثانوية العامة 2023 بعد أن استعلم طلاب الصف الثالث الثانوي عن نتيجة نهاية العام الدراسي 2022/2023 منذ يومين وإعلان نسب النجاح ورغبة البعض في التظلم على نتائج عدة مواد.

لينك تظلمات الثانوية العامة 2023

نوضح في التقرير التالي لينك تظلمات الثانوية العامة 2023 وإجراءات التظلم وقيمة التظلم لكل مادة. 

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة أن الوزارة ستتلقى طلبات التظلمات من نتيجة الثانوية العامة بداية من الخميس 3 أغسطس 2023 ويستمر التقديم لمدة 15 يوم، ويكون التقديم الكترونيا من خلال موقع الوزارة. 

رابط التظلمات موقع وزارة التربية والتعليم من هنا https://tazalom.emis.gov.eg

يتم تفعيل الرابط السابق في الموعد المحدد من الوزارة لتلقي طلبات التظلمات. 

مع العلم أنه سيتم الدخول لرابط التظلمات باستخدام البريد الموحد، (يمكنك الإطلاع على بريدك الموحد من خلال زيارة موقع البريد الموحد).

التظلمات على نتيجة الثانوية.. كل ما تريد معرفته عنها قبل التقدم

تعرف على تنسيق الثانوية العامة 2023 سوهاج

 

قيمة تظلمات الثانوية العامة  2023

تبلغ رسوم التظلم على المادة الواحدة 200 جنيه ويتم إيداع المبلغ في صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بعد تسجيل التظلم ودفع قيمة التظلم على المادة الواحدة سيتم تحديد موعد لحضور الطالب أو ولي أمره لأقرب إدارة تعليمية له، للإطلاع  على المادة الراغب في التظلم فيها حيث يطلع الطالب أو ولي أمره على نموذج البابل شيت بالإضافة إلى نموذج الإجابة، ومن يتخلف عن الموعد ليس من حقه التقدم بطلب تظلم آخر.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 للتأكد من درجات المواد قبل اتخاذ خطوات التظلم من خلال رابط موقع الدستور الذي يوفره للاستعلام عن النتيجة من هنا 

https://natega.dostor.org/

اكتب رقم جلوسك

الضغط على كلمة عرض النتيجة 

txt

احتفال بتفوق طالبتين فى الثانوية ينتهى بـ22 حالة تسمم

txt

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

لينك تظلمات الثانوية العامة 2023 تظلمات الثانوية العامة 2023 تظلمات الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان