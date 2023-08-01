الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

احتفال بتفوق طالبتين في الثانوية ينتهي بـ22 حالة تسمم

حالة تسمم
حالة تسمم

تسبب الاحتفال بفتاتين تفوقتا في شهادة الثانوية العامة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج في تسمم 22 شخصاً معظمهم من الأقارب والأصدقاء وتم نقل الحالات إلى مستشفى طهطا العام تحت الملاحظة.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مستشفى طهطا العام بوصول عدد كبير من الأشخاص يقيمون بناحية قرية شطورة مصابين بحالة إعياء ومغص وألم بالبطن على إثر تناولهم حلوى عبارة عن جاتوه من أحد المحلات بالقرية، وانتقلت القيادات الأمنية إلى المستشفى وجار متابعة الحالة الصحية للمصابين.

تبين وصول أسماء . ع . ع 27 سنة ، وأمال . م . ع 27 سنة ، و زياد . ك . ب 8 سنوات ، ومى  . ك. ب 6 سنوات ، ونور . م . م 9 سنوات، ومحمد . ا . ب 8 سنوات ، و يوسف . ف . ب 4 سنوات ،وملك . ا . ب 12 سنة، وزياد . ع . م 11 سنة ،وداليا . م . أ 22 سنة ، وإسراء . ع . م18 سنة ، وهاجر. ع . س ،18 سنة وفريدة . ع . م 14 سنة، ونانسى . ع. م 21 سنة ، وشهندا ه . س 7 سنوات ، ومروان . ف . ب 7 سنوات، وشريف . م . أ 37 سنة ، وشيماء . ا . ع 15 سنة ، وزمزم . ع . م  5 سنوات، ويارا . ع . م  8 سنوات، وهدى . م . ع 35 سنة. 

وعلى الفور انتقل إلى مستشفى طهطا العام، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال وضباط وحدتي مباحث مركز شرطة طهطا وقسم طهطا، وتم التصريح بالخروج لـ9 مصابين بعد تحسن حالتهم الصحة، وما زال هناك 14 حالة من المصابين تحت الملاحظة الطبية بقسم الأطفال يتلقون العلاج اللازم وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.

37 سنة 5 سنوات 7 سنوات 15 سنة 6 سنوات 4 سنوات 9 سنوات إخطار ازي ازال أسما

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