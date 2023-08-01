مصرع عشرات الأشخاص فى كوريا الجنوبية واليابان جراء الحر.. وتحذيرات من القادم

لقي 12 شخصًا حتفهم لأسباب تتعلق بالحرارة في كوريا الجنوبية بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد الأيام الماضية، بينما أعلنت اليابان عن أن فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا قد توفيت بسبب ضربة شمس في طريق عودتها من نادٍ مدرسي.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن ما لا يقل عن خمسة ممن لقوا حتفهم في نهاية الأسبوع كانوا مزارعين، وسبعة على الأقل تجاوزوا سن السبعين، بعضهم في التسعينات من العمر.

وفيات مرتبطة بموجة الحر

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير، إلى أن معظم أنحاء كوريا تخضع لتحذير من موجة الحر بعد وصول درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث يُعتقد أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم لأسباب تتعلق بالحرارة.

ولفتت إلى أنه في اليابان عُثر على فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا فاقدة الوعي على أحد الأرصفة يوم الجمعة، وذكرت صحيفة "ماينيتشي" أنها كانت تسير على دراجتها إلى المنزل بعد أن حضرت لنادٍ مدرسي وتم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت فيما بعد بسبب ما تعتقد السلطات أنه ضربة شمس.

وأضافت أن المدرسة ألغت تجمعات النادي قبل ساعة بسبب مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة، وقالت إن الطلاب أخذوا فترات راحة "كل 20-25 دقيقة للترطيب".

ونوهت بأنه في مكان آخر، عثر عامل رعاية صحية على زوجين مسنين ميتين في منزلهما في طوكيو، ليرتفع عدد القتلى منذ يوم الجمعة إلى ثلاثة، وتعتقد الشرطة أنهم لقوا حتفهم بسبب ضربة شمس، حيث وصلت درجات الحرارة في المدينة إلى 35.7 درجة مئوية ولم يكن مكيف الهواء يعمل.

تأتي الوفيات في اليابان بعد أسابيع من تحديد الحكومة هدفًا لخفض عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة إلى النصف بحلول عام 2030.

وتُظهر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، التي نشرتها صحيفة "جابان تايمز"، أن عدد الوفيات المرتبطة بضربة الشمس ارتفع من متوسط 201 شخصًا سنويًا بين عامي 1995 و1999، إلى متوسط 1295 من 2018 إلى 2022 بين 80% و90% من هؤلاء من يموتون أكبر من 65 عامًا.

وتظهر الأبحاث أن كبار السن أكثر عرضة لموجات الحر، حيث لدى اليابان ثاني أعلى نسبة من الأشخاص 65 وما فوق في جميع أنحاء العالم، ما له آثار مهمة على التكيف مع تغير المناخ.

بحلول عام 2025، من المتوقع أن يكون واحد من كل خمسة أشخاص في كوريا الجنوبية أكبر من 65 عامًا، ما يجعلها موطنًا لـ"مجموعة كبيرة من كبار السن"، وفقًا لبحث نُشر في مجلة لانسيت، وبحلول عام 2050 قد يكون 44% من الكوريين الجنوبيين أكبر من 65 عامًا.