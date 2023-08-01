الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلومبرج: الاقتصاد الإيطالى ينكمش بشكل غير متوقع

الاقتصاد الإيطالى
الاقتصاد الإيطالى

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الاقتصاد الإيطالي انكمش بشكل غير متوقع في الربع الثاني، وهي انتكاسة لحكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ على الازدهار وخفض الديون.


وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 0.3% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو أسوأ بكثير من النمو الصفري الذي قدر المحللون الذين استطلعت آراءهم من قبل بلومبرج، وعلى النقيض من التوسع العام في منطقة اليورو. 

وأرجع مسؤولو الإحصاء أسباب التراجع إلى انخفاض الطلب المحلي فيما فشل صافي الصادرات في المساهمة في النمو، حيث تضررت الصناعة والزراعة بشكل خاص.


ووصفت السياسات الاقتصادية لحكومتها بأنها تقود التوسع بشكل أسرع من فرنسا وألمانيا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 1.1% هذا العام.

وفي الآونة الأخيرة كان وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي يدعي أن الاقتصاد يمكن أن يحقق نموًا يصل إلى 1.4% في عام 2023، مدعومًا بالازدهار السياحي في أول موسم صيفي كامل منذ اندلاع وباء كورونا، وقد يساعد هذا التأثير إيطاليا حتى الآن في النصف الثاني من العام ، لكن التباطؤ العالمي الذي تقوده الصين في التصنيع كان له أثره ، تمامًا كما يضرب الاقتصاد الألماني أيضًا.


وقال التقرير إن المصانع الإيطالية شهدت أسوأ شهر لها منذ ذروة عمليات الإغلاق الوبائي في أوائل عام 2020، وفي منطقة اليورو ككل توسع الاقتصاد بنسبة 0.3% في الربع الثاني، حيث نمت فرنسا وإسبانيا، وتغلبت على الركود في ألمانيا والانكماش في إيطاليا، بالاضافة الي أن الحرب المستمرة في أوكرانيا والضعف في أسواق التصدير مثل الصين، هناك حالة من عدم اليقين من البنك المركزي الأوروبي، في حين أن نوبة التشديد النقدي الأكثر عدوانية في تاريخها تقترب من نهايتها، فمن غير الواضح ما إذا كان لا يزال هناك ارتفاع آخر في سعر الفائدة - أو متى قد يأتي.

الاقتصاد الإيطالي التباطؤ العالمي الحرب المستمرة الركود السياسات الاقتصادية

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