الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخص فى انقلاب سيارة نصف نقل على طريق الإسماعيلية بورسعيد

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب شخص فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل "جامبو"، على طريق الإسماعيلية بورسعيد، أمام الوحدة الصحية لقرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وتلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة “جامبو" رقم "و ب أ 9528" على طريق الإسماعيلية بورسعيد أمام الوحدة الصحية بقريه الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب مما أسفر عن إصابة شخص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث.  

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.  

وقالت مصادر طبية في مستشفى أبو خليفة للطوارئ إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم حيث تم إسعافه وإيداعه في المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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