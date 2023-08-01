الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية تشهد أكبر احتفالية لشباب مصر (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذت وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية احتفالية "شباب مصر"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالعاصمة  الإدارية الجديدة، وسط حضور أكثر من 5000 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

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أقيمت الاحتفالية بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت عرضًا تقديميًا حول إنجازات وزارة الشباب والرياضة ومداخلات للعديد من الكيانات الشبابية للحديث في صورة تعقيبات حول مجموعة من القضايا والمجهودات المبذولة من قبل الدولة المصرية.

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كما تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الاستعراضية والفنية والرياضية بمشاركة الفنان محمود العسيلي.

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في بداية كلمته، بعث وزير الشباب والرياضة تحية خاصة لشباب مصر والحاضرين في احتفالية شباب مصر، كما رحب بالمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

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وقال الدكتور أشرف صبحي: "إن الاحتفالية تعد واحدة من أكبر التجمعات الشبابية التي تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة، ليشهدوا حجم الإنجاز الكبير المُحقق بالعاصمة الإدارية الجديدة كواحد من المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر".

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وأكد على تشجيع الشباب للمشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن شباب مصر اليوم مدعوم وبقوة من القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وأكد صبحي حرص وزارة الشباب و الرياضة على إقامة الاحتفالية في هذا المكان المستقبلي وهو ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تبين للجميع ما وصلت له الدولة المصرية الجديدة من تقدم وتطور تحت قيادة القائد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وأشار وزير الشباب والرياضة، أن العاصمة الإدارية تعد من أكبر المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر حاليًا، حيث تشهد الدولة طفرة في التطوير السكني والعقاري جنبًا إلى جانب مع تطوير الرياضة والنهوض بها في العديد من الجوانب.

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وأضاف وزير الرياضة، أن الشباب المصري قبل التحدي لذاته وشارك في مسيرة الجمهورية الجديدة معبرين طوال الوقت عن مدى دعمهم للقيادة السياسية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدًا أن اليوم هو بداية حلم يتحقق بالأمل والعمل.

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وخلال الحفل، أطلق وزير الشباب والرياضة شارة البدء في مبادرة "صيف شبابنا"، موضحًا أن الهدف من المبادرة هو تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

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وأضاف الوزير، أن مبادرة "صيف شبابنا" تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة  خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

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فيما قال المهندس خالد عباس أن شركة العاصمة وافقت على الفور على طلب وزير الشباب والرياضة باقامة الاحتفالية بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي سوف تشاهدون مراحل الانجازات والعمل التي تمت منذ البدء في تنفيذ وإقامة العاصمة الإدارية الجديدة.

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فيما تقدم المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إعطاء الفرصة لشركة العاصمة الإدارية في المشاركة في مثل هذا الحدث المتميز من أجل الشباب المصري، والمشاركة في احتفالية شباب مصر.

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يأتى تجمع المشاركين في الاحتفالية للتأكيد على مساندة ودعم شباب مصر لحجم المجهودات الكبيرة التي تشهدها البلاد في جميع الأنحاء، وفي رسالة تؤكد حرص شباب مصر على مواصلة البناء والتنمية التي تتحقق على أرض الواقع على مختلف الأصعدة برؤية حكيمة للقيادة السياسية.

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شارك في الاحتفالية البطلة الأولمبية جيانا فاروق بطلة الكاراتيه، كابتن منتخب مصر لكرة القدم للسيدات كابتن فايزة حيدر، وبطل رفع الاثقال البارالمبي شريف عثمان، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب.

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تأتي هذه الاحتفالية ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنمية الشباب ودعمهم لتحقيق التنمية المستدامة.

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احتفالية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعضاء مجلس النواب الإدارية الجديدة الانجازات الجمهورية

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