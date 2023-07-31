خالد الجندى يكشف آخر كلمات حسن يوسف أثناء دفن نجله

كشف خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، آخر كلمات الفنان حسن يوسف في وداع نجله عبدالله، وهو يقف على قبره أثناء مراسم الدفن.

وقال الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية dmc، إن الفنان حسن يوسف كان يقول لنجله وهو على قبره: "إلى رحاب الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله"، مبينًا أنه رأى مثل الناس ملتزمة ولديهم حالة من الطمأنينة والسكينة والحزن على فراق نجلهما.

تابع أنه قال له "ابنك هو مستقبلنا وأيام معدودة ونلحق به ونذهب له ونجتمع تانية"، مستدلًا بقوله تعالى: "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ"، لافتًا إلى أن حالة التضامن التي رأها من الناس مع حسن يوسف وزوجته تؤكد أننا مازلنا نمتلك رصيدًا هائلاً من الإنسانية.