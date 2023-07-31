الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خالد الجندى بعد أدائه صلاة الجنازة على نجل حسن يوسف: واجب لا يترك

خالد الجندي
خالد الجندي

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه كان متواجدًا اليوم في صلاة الجنازة على "عبدالله"، نجل الفنان حسن يوسف، مؤكدًا أن هذا الأمر كان واجبًا وهو أمر من الأمور التي لا يمكن أن تترك خاصة إذا كان لإنسان له قيمة ومكانة كبيرة مثل حسن يوسف، والذي جسد شخصياتنا الدينية والتاريخية .

أضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية dmc، أن هذا الحدث جلل ولا يوجد أعنف ولا أقسى من فقد الابن، داعيًا لهم بالصبر، لأنه ليس هناك أصعب من فقد الأبناء.

وتابع أن الأمر الذي هون عليه الصدمة هوقول الله تعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"، والنبي عليه السلام دفن كل أولاده ماعدا ستنا فاطمة التي رحلت بعده بستة أشهر، فالأسوة ليست في العبادات، فقط، لكن في المصائب والحوادث كذلك، فالنبي لم يستطع إنقاذ ابنه وهو على حجره، ولم يتوسط لأي من بناته.

دور الشيوخ يتعاظم في هذه الحالة

أشار إلى أن دور الشيوخ يكون وقت المصيبة، وقال النبي عليه السلام: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى".

خالد الجندي صلاة الجنازة نجل الفنان حسن يوسف واجب فقد الابناء الصدمة

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